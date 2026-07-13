La question du financement est probablement la plus technique de l'annonce faite lundi par la Commission européenne. Dans le détail, la France organisera elle-même des appels d'offres transparents et non discriminatoires pour choisir les opérateurs qui construiront ces parcs. Chaque candidat proposera un prix de vente cible pour son électricité ; et une fois le contrat signé, ce prix sera comparé en continu au prix réel de l'électricité sur le marché. C'est ce qu'on appelle un contrat sur différence bidirectionnel, en gros un système d'aller-retour qui ajuste automatiquement les revenus de l'exploitant, à la hausse comme à la baisse, en fonction des variations du marché.