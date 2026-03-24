Le mécanisme est simple, mais le montant donne le vertige. TotalEnergies avait acquis deux baux éoliens offshore en 2022. Le premier, au large de la Caroline du Nord (Carolina Long Bay), lui avait coûté 133 millions de dollars. Le second, dans le New York Bight, avait été remporté pour 795 millions. Soit 928 millions au total, pour une capacité combinée de plus de 4 gigawatts, assez pour alimenter environ 1,3 million de foyers américains.

En vertu de l'accord, TotalEnergies investit d'abord 928 millions dans des projets fossiles aux États-Unis. Le gros du ticket ira au terminal GNL de Rio Grande, à Brownsville, au Texas, dont le groupe est déjà actionnaire via NextDecade. Le reste sera consacré à du pétrole conventionnel dans le golfe du Mexique et à du gaz de schiste. Une fois ces investissements réalisés, Washington rembourse TotalEnergies « dollar pour dollar ».

Le P.-D.G. Patrick Pouyanné, présent à la conférence CERAWeek à Houston pour la signature, a qualifié la décision de « pragmatique ». Il estime que l'éolien offshore aux États-Unis reste « trop coûteux » sans subventions fédérales. Le groupe s'est aussi engagé à ne plus développer de nouveau projet éolien en mer sur le sol américain.