TotalEnergies et Airbus ont signé un accord pour alimenter les usines de l'avionneur européen en électricité verte. Le contrat de 3,3 TWh entrera en vigueur dès l'année prochaine.
L'industrie aéronautique continue de soigner l'origine de l'énergie qu'elle utilise. TotalEnergies annonce jeudi avoir décroché un contrat majeur auprès d'Airbus, à qui le géant français fournira de l'électricité renouvelable en continu sur les sites de production d'Airbus en Allemagne et au Royaume-Uni. Cet accord sur dix ans garantit une alimentation stable, 24h/24, grâce à 200 mégawatts de nouvelles capacités renouvelables. Dès 2027, cette énergie bas carbone couvrira la moitié des besoins électriques des usines concernées.
TotalEnergies mobilise 200 MW de capacités vertes pour alimenter Airbus
Le partenariat signé entre TotalEnergies et Airbus est une belle pierre posé dans l'édifice de la décarbonation industrielle. Car l'énergéticien français s'engage à livrer 3,3 térawattheures d'électricité renouvelable garantie en continu. Avec l'avantage qu'il n'y aura pas de coupure quand le vent faiblira ou que le soleil se cachera. La fourniture d'une énergie stable et disponible n'importe quand répond parfaitement aux besoins des chaînes de production qui ne peuvent pas s'arrêter.
Ce contrat sur dix ans doit mobiliser 200 mégawatts de nouvelles installations solaires et éoliennes, construites spécialement pour Airbus. Dès 2027, elles alimenteront la moitié des usines du constructeur en Allemagne et au Royaume-Uni. Un signal positif pour un secteur aéronautique régulièrement pointé du doigt pour son impact environnemental.
L'annonce prolonge d'ailleurs le partenariat initié l'an dernier entre les deux géants sur les carburants verts pour avions. Stéphane Michel, directeur de la branche énergies renouvelables de TotalEnergies, insiste sur la capacité de son groupe à fournir de l'électricité bas carbone dans plusieurs pays à la fois, en combinant solaire, éolien et systèmes de stockage pour garantir une alimentation sans coupure.
La stratégie de décarbonation d'Airbus passe par l'électricité renouvelable
Du côté d'Airbus, ce contrat s'inscrit pleinement dans sa stratégie de réduction d'émissions. Florent Massou dit Labaquère, responsable des opérations industrielles chez Airbus, affiche l'objectif de garantir une électricité propre et stable pour faire tourner les usines, tout en augmentant progressivement la part d'énergie verte dans l'ensemble des sites du groupe.
L'entreprise TotalEnergies, elle, n'en est pas à son coup d'essai dans ce type de contrats sur mesure. L'entreprise compte déjà dans son portefeuille clients des mastodontes comme Google, Microsoft, Amazon, STMicroelectronics, Saint-Gobain ou Air Liquide. Avec du solaire, de l'éolien terrestre et offshore, des centrales à gaz à cycle combiné et des solutions de stockage pour compenser l'intermittence des renouvelables, TotalEnergies a tout un portail de solutions à sa disposition.
Les ambitions de TotalEnergies dans l'énergie verte sont réelles. Fin octobre 2025, le groupe disposait de plus de 32 gigawatts d'installations renouvelables en service. Son objectif reste d'atteindre 35 GW d'ici fin 2025 et de produire plus de 100 térawattheures par an d'ici 2030. De quoi alimenter de nombreuses usines européennes qui n'attendent que de réduire leur empreinte carbone en maintenant leur rythme de production.