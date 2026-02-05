L'entreprise TotalEnergies, elle, n'en est pas à son coup d'essai dans ce type de contrats sur mesure. L'entreprise compte déjà dans son portefeuille clients des mastodontes comme Google, Microsoft, Amazon, STMicroelectronics, Saint-Gobain ou Air Liquide. Avec du solaire, de l'éolien terrestre et offshore, des centrales à gaz à cycle combiné et des solutions de stockage pour compenser l'intermittence des renouvelables, TotalEnergies a tout un portail de solutions à sa disposition.