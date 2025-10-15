Apple a annoncé, mardi 14 octobre, un plan d'investissement de plus de 600 millions de dollars, soit environ 516 millions d'euros, pour électrifier proprement le Vieux continent. Six pays sont concernés par l'annonce d'autant de projets, à savoir l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et la Lettonie. La firme de Cupertino y répartira des fermes solaires géantes et des parcs éoliens XXL, avec pour but de compenser intégralement l'électricité que chaque utilisateur consomme en scrollant sur son iPhone, et ce d'ici 2030. Ambitieux, mais pas impossible.