Le géant Apple a annoncé six nouveaux projets d'énergie renouvelable en Europe, pour un total de 650 MW de capacité supplémentaire. Il veut que chaque iPhone rechargé ou Mac allumé le soit grâce à de l'énergie verte.
Apple a annoncé, mardi 14 octobre, un plan d'investissement de plus de 600 millions de dollars, soit environ 516 millions d'euros, pour électrifier proprement le Vieux continent. Six pays sont concernés par l'annonce d'autant de projets, à savoir l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et la Lettonie. La firme de Cupertino y répartira des fermes solaires géantes et des parcs éoliens XXL, avec pour but de compenser intégralement l'électricité que chaque utilisateur consomme en scrollant sur son iPhone, et ce d'ici 2030. Ambitieux, mais pas impossible.
Apple déploie 650 MW de capacité verte dans six pays européens
Apple s'apprête donc à injecter 3 000 gigawattheures d'énergie renouvelable chaque année dans les réseaux électriques européens d'ici la fin de la décennie. Pour y parvenir, la firme à la pomme multiplie les partenariats stratégiques dans les six pays que nous évoquions, en visant une production totale de plus d'un million de mégawattheures pour ses utilisateurs.
En Grèce, le projet le plus avancé affiche déjà des résultats. Une installation solaire de 110 MW, détenue et exploitée par HELLENiQ ENERGY, tourne à plein régime et contribue activement à la transition énergétique grecque. L'Italie suit avec un ensemble de projets solaires et éoliens pour un total 129 MW, dont le premier site sicilien démarre ce mois-ci. N'oublions pas l'Espagne, où le parc solaire Castaño développé par ib vogt à Ségovie (131 MW) est déjà en service depuis janvier.
En l'Europe de l'Est ensuite, en Pologne, territoire à très forte intensité carbone, Apple finance une installation Econergy de 40 MW, qui verra le jour fin 2025. La Roumanie accueille un parc éolien de 99 MW signé Nala Renewables dans le comté de Galați, tandis qu'en Lettonie, European Energy construit l'un des plus imposants parcs solaires du pays avec 110 MW de capacité. Au total, tous ces projets « augmenteront de 650 MW la capacité d'énergie renouvelable des réseaux électriques européens au cours des prochaines années », dit Apple.
L'utilisation des produits Apple, principal enjeu climatique de l'entreprise
Apple, qui veut faire acte de transparence, explique que 29% de ses émissions carbone totales en 2024 provenaient de la seule utilisation de ses produits. Forcément, chaque fois que vous branchez votre MacBook ou rechargez votre iPhone, vous participez malgré vous à l'empreinte environnementale de la marque. C'est précisément ce maillon que Cupertino veut verdir.
« D'ici 2030, nous voulons que nos utilisateurs sachent que toute l'énergie nécessaire pour charger leur iPhone ou alimenter leur Mac est compensée par de l'électricité propre », martèle Lisa Jackson, vice-présidente chargée de l'environnement chez Apple. Le géant américain version 2030 ne se contentera pas de verdir que ses usines, mais bien l'intégralité du cycle de vie de vos appareils.
L'Europe n'est qu'une pièce du puzzle. Au total, Apple et ses fournisseurs alimentent déjà leurs usines et centres de données avec plus de 19 gigawatts d'énergie renouvelable à travers le monde. L'entreprise cible surtout les régions où les réseaux électriques restent très carbonés, tout en intégrant la protection des écosystèmes locaux et le développement économique des communautés. Intervenir là où c'est le plus urgent, dans les pays dont les réseaux électriques dépendent encore massivement du charbon, voilà une idée qui a du sens.