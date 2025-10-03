Apple a subtilement retiré la mention « produit neutre en carbone » de ses communications marketing, et ce n'est pas forcément pour ce que l'on pourrait penser.
Cette démarche a premièrement été repérée par nos confrères de WatchGeneration. Alors que la marque à la pomme commercialisait en 2023 sa première montre connectée dite « neutre en carbone », elle a depuis discrètement effacé toute référence à ce label sur ses nouveaux modèles, l'Apple Watch 11 et l'Apple Watch Ultra 3, ainsi que sur le Mac mini M4.
Un projet au Paraguay pointé du doigt
Selon la société, cette décision vise à se mettre en conformité avec la législation européenne. À partir de 2026, une directive interdira aux entreprises d'apposer des mentions comme « neutre en carbone » sur leurs produits lorsqu'elles reposent sur des mécanismes de compensation, tels que les crédits carbone ou les projets de reforestation.
Et justement, une partie des efforts d'Apple reposait sur un vaste projet de plantation d'eucalyptus au Paraguay, censé compenser les émissions résiduelles de certains produits. Mais celui-ci a fait l'objet de vives critiques de la part d'écologistes, pointant du doigt les risques pour la biodiversité et la consommation excessive d'eau liés à ces monocultures.
Il est en outre apparu que le géant californien n'avait sécurisé les baux fonciers que sur une fraction des terrains concernés, laissant planer une incertitude majeure au-delà de 2029. Ces éléments ont nourri des accusations de greenwashing de la part de l'ONG Deutsche Umwelthilfe, et ouvert la voie à une action en justice en Allemagne.
Apple maintient ses engagements
En août dernier, le tribunal a ainsi conclu qu'Apple n'a plus le droit de présenter ses montres connectées comme des produits « neutres en carbone » dans le pays, estimant que sa communication pouvait induire les consommateurs en erreur, faute de garanties suffisantes sur la pérennité et l'efficacité réelle des compensations mises en avant.
La marque a rapidement retiré la mention de son site allemand, avant de l'effacer à l'échelle mondiale pour éviter d'autres contentieux et anticiper l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne.
Malgré tout, Apple maintient sa volonté d'atteindre la neutralité carbone d'ici à la fin de la décennie. « Nous sommes fiers de nos produits neutres en carbone et nous restons sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de notre chaîne de valeur d’ici 2030. Chaque produit Apple est conçu avec l’environnement à l’esprit, et cet engagement perdurera, quelles que soient les nouvelles règles européennes qui limitent la façon dont nous pouvons en parler », confiait la firme au média Fast Company il y a quelques semaines.