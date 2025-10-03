Malgré tout, Apple maintient sa volonté d'atteindre la neutralité carbone d'ici à la fin de la décennie. « Nous sommes fiers de nos produits neutres en carbone et nous restons sur la bonne voie pour atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de notre chaîne de valeur d’ici 2030. Chaque produit Apple est conçu avec l’environnement à l’esprit, et cet engagement perdurera, quelles que soient les nouvelles règles européennes qui limitent la façon dont nous pouvons en parler », confiait la firme au média Fast Company il y a quelques semaines.