Apple est accusée de dissimuler la présence de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans certains de ses bracelets de montre connectée. On vous en parlait chez Clubic l'an dernier, les PFAS sont ces produits chimiques, appelés « polluants éternels » en raison de leur difficulté à se décomposer, qui peuvent entraîner des problèmes de santé.

Suite à une étude publiée par l’Université de Notre-Dame et une plainte déposée en Californie, l’entreprise affirme que les bracelets de ses Apple Watch sont sûrs à utiliser. Apple reconnaît toutefois les risques environnementaux des PFAS et annonce un plan pour les éliminer progressivement de sa chaîne de production.