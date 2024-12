On savait déjà ces montres porteuses de bactéries, mais pas quelles contenaient substances chimiques toxiques. Selon l'étude menée par les chercheurs, les niveaux de PFHxA dans leurs bracelets sont préoccupants. Ce composé appartient à la famille des PFAS, des substances chimiques utilisées dans de nombreux produits de consommation pour leurs propriétés imperméabilisantes et antiadhésives. Le problème, c'est que ces molécules ne se dégradent pas naturellement et s'accumulent dans l'environnement et les organismes vivants. Or, nous sommes des organismes vivants.

Les chercheurs ont détecté des concentrations de PFHxA allant jusqu'à 16 000 parties par milliard (ppb) dans certains échantillons. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, lorsque la même équipe avait analysé la présence de PFAS dans des cosmétiques un an auparavant, la concentration médiane n'était que de 200 ppb. Les bracelets de montres connectées présentent donc des niveaux de contamination nettement supérieurs.

Fait surprenant, les bracelets haut de gamme, vendus à plus de 30 dollars, contenaient généralement des niveaux de fluor plus élevés que les modèles moins chers. Le fluor est un indicateur de la présence potentielle de PFAS.

Les PFAS sont responsables de perturbations du système immunitaire, de troubles de la fertilité, de cancers et de problèmes de développement chez le fœtus. Les chercheurs notent toutefois que les effets à long terme de l'exposition aux PFAS par les bracelets de montres connectées restent à déterminer.