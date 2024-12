1. La Huawei Watch D2 est un dispositif médical réglementé de classe IIa et qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce dispositif médical est fabriqué par Huawei Device Co., Ltd (Chine) et l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV Rheinland LGA Products GmbH (CE0197). La Huawei Watch D2 est un auto-moniteur numérique destiné à être utilisé pour mesurer la tension artérielle au poignet, y compris la mesure ambulatoire de la pression artérielle, chez les patients adultes dont la circonférence du poignet est comprise entre 13,0 et 21,0 cm. Les résultats obtenus ne doivent pas être utilisés comme base de diagnostic. Lire attentivement la notice et les conditions d’utilisation. Pour plus d’informations ou en cas de discordance entre les résultats et votre état de santé actuel, veuillez-vous rapprocher de votre professionnel de santé.