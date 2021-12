Plusieurs montres connectées pour enfants présentent d’importants risques de sécurité

La Wokka Lokka Q50 Smartwatch n'a pas d'activités suspectes. Cependant, elle souffre de plusieurs manquements en matière de sécurité. Les données transmises entre la montre et le serveur ne sont pas chiffrées, et son mot de passe de base, « 123456 », est très faible. De plus, il n'est pas indiqué clairement aux utilisateurs qu'il est possible de le changer. À cause de ces manquements, des attaques de type man-in-the-middle sont réalisables facilement et permettraient aux attaquants d'obtenir des informations sur l'utilisateur ou de prendre le contrôle de la montre.