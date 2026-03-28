Vendredi, l'entreprise HyforSeeds a obtenu 144 millions d'euros de l'État français, validés par la Commission européenne, pour déployer une unité d'hydrogène renouvelable de 50 MW en Alsace. La filiale d'Hynamics va installer un électrolyseur sur le site du chimiste LAT Nitrogen, pour décarboner la production d'ammoniac. Le projet permettra de substituer jusqu'à 15% de l'hydrogène fossile utilisé sur place, avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70%. Plus de 46 000 tonnes de CO₂ seront évitées chaque année.