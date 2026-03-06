En France, vous ne l'imaginez peut-être pas, mais on ne compte « que » ou, « déjà », selon le point de vue, deux modèles de voitures à hydrogène disponibles à la vente. Il s'agit de la berline Toyota Mirai à 71 500 euros et du SUV Hyundai Nexo à 80 400 euros. Tous deux fonctionnent grâce à une pile à combustible, un système qui transforme l'hydrogène contenu dans le réservoir en électricité pour faire avancer le véhicule. La voiture ne génère ainsi aucune émission polluante, juste un filet de vapeur d'eau à la sortie du pot d'échappement.