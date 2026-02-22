981 035 véhicules hybrides rechargeables européens, des données de consommation embarquées collectées entre 2021 et 2023 par l'Agence européenne pour l'environnement, et deux chercheurs de l'Institut Fraunhofer, Patrick Plötz et Till Gnann, qui publient leurs conclusions. Jamais une étude sur les PHEV (soit Plug-In Hybrid Electric Vehicle pour véhicule hybride rechargeable) n'avait atteint cette ampleur. La consommation moyenne réelle tourne autour de 6,1 L/100 km, contre 1,57 L/100 km annoncé selon le cycle WLTP homologué (Worldwide Light Vehicles Test Procedures, ou la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers), soit un écart de 326 %. Pour un thermique classique, ce même écart entre homologation et réalité est d'environ 20%.

On pourrait croire que c'est uniquement le comportement des conducteurs qui pose problème. On se trompe. En mode « décharge batterie », celui où la batterie se vide progressivement, supposément le plus électrique des deux modes, eh bien la consommation réelle atteint 2,98 L/100 km en moyenne, contre 1,57 L/100 km prévu. Presque le double, dans le mode censé être le plus propre.

Or les données OBFCM montrent que cette valeur plancher de 2,8 L/100 km ne bouge pas, quelle que soit la fréquence de recharge. Brancher son PHEV tous les jours n'y change rien. Le moteur thermique se déclenche structurellement, pour des raisons de puissance, de gestion thermique ou de calibration logicielle, même batterie pleine. Au total, seulement 27 à 31% des kilomètres parcourus se font sans moteur thermique. Un PHEV en conditions réelles se comporte, dans les faits, comme un hybride classique à essence.