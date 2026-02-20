La société britannique de diagnostic de batterie de véhicules électriques Generational vient de sortir une étude qui devrait intéresser tous ceux qui ont un œil sur ce type de voiture. L'étude en question a analysé les productions de 36 constructeurs, pour s'étendre sur des véhicules de particuliers et de transport léger, avec une fourchette allant des véhicules neufs à ceux vieux de douze ans. Des voitures ayant roulé jusqu'à 257 000 kilomètres ont été comprise dans l'étude.

Et avec un tel panel, Generational a pu établir que la préservation de la batterie moyenne pour l'ensemble de ce parc était de 95,15%. Un chiffre intéressant, mais qu'il faut évidemment ensuite décomposer selon l'âge des véhicules, l'usure étant rapport avec l'utilisation sur la durée.