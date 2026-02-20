Les voitures électriques bénéficient en fait de batteries qui se préservent beaucoup mieux que ce que certains pensent. C'est ce que montre en tout cas cette nouvelle étude sur le sujet.
Si les voitures électriques connaissent un succès toujours plus fort, il faut aussi noter que cette technologie a ses détracteurs. Certains estiment en effet que, sur la durée, ces véhicules ne tiendraient pas la route niveau longévité par rapport aux véhicules thermiques, et ce, à cause de l'usure de la batterie. Un présupposé qui est loin d'être vrai si l'on regarde bien une étude britannique qui vient de sortir.
Une capacité préservée en moyenne à 95%
La société britannique de diagnostic de batterie de véhicules électriques Generational vient de sortir une étude qui devrait intéresser tous ceux qui ont un œil sur ce type de voiture. L'étude en question a analysé les productions de 36 constructeurs, pour s'étendre sur des véhicules de particuliers et de transport léger, avec une fourchette allant des véhicules neufs à ceux vieux de douze ans. Des voitures ayant roulé jusqu'à 257 000 kilomètres ont été comprise dans l'étude.
Et avec un tel panel, Generational a pu établir que la préservation de la batterie moyenne pour l'ensemble de ce parc était de 95,15%. Un chiffre intéressant, mais qu'il faut évidemment ensuite décomposer selon l'âge des véhicules, l'usure étant rapport avec l'utilisation sur la durée.
La garantie fixe en général un objectif très conservateur
On peut ainsi prendre trois grosses catégories d'âge pour avoir un aperçu plus précis de l'usure moyenne des batteries de véhicules électriques :
- Véhicules électriques âgés de 4-5 ans : médiane de 93,53% de préservation de la batterie ;
- Véhicules électriques âgés de 8-9 ans : médiane de 85% ;
- Véhicules électriques à plus de 160 000 kilomètres au compteur : préservation de la batterie fréquemment comprise entre 88 et 95%.
On peut ainsi voir que les batteries des véhicules électriques se préservent beaucoup plus que ce la garantie affiche, et qui est en général une batterie préservée à 70% après huit ans d'utilisation ou 160 000 kilomètres de parcourus.
Les chiffres montrent par ailleurs que pour évaluer l'usure d'une voiture électrique, il vaudrait mieux s'éloigner de certaines habitudes que l'on a prises avec les modèles thermiques. En effet, comme le noter Electrek, une voiture électrique de trois ans, avec 145 000 kilomètres au compteur, peut avoir une batterie plus préservée que celle d'un véhicule électrique de six ans et qui aura parcouru au total 48 000 kilomètres. L'état de la batterie a ainsi un plus grand rapport avec comment le véhicule a été utilisé et rechargé.