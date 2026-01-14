Faut-il pour autant fuir les bornes rapides comme la peste ? Pas vraiment. Pour les flottes professionnelles et les gros rouleurs, la recharge rapide compte vraiment, car elle représente moins de temps perdu, une meilleure rotation des véhicules, et au final une productivité à la hausse. Des gains opérationnels qui compensent largement l'usure légèrement supérieure et réduisent même le coût par kilomètre sur la durée de vie complète du véhicule.