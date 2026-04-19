Une étude menée par Vattenfall et la startup norvégienne Spoor vient de livrer un résultat sans appel. Le dispositif a fonctionné entre juin 2023 et décembre 2024. Pendant 19 mois, un système de caméras dopé à l'IA a surveillé une éolienne offshore au large d'Aberdeen. Le bilan : 2 007 trajectoires de vol suivies. Il n'a enregistré aucune collision confirmée.

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Des prédictions déconnectées de la réalité observée

L'étude environnementale initiale du parc éolien d'Aberdeen Bay estimait le risque à environ 8,5 collisions par turbine et par an. Le taux réel observé se situe « plusieurs ordres de grandeur en dessous », selon les termes d'Ask Helseth. L'écart ne relève pas de l'anecdote. Il remet en cause les modèles de risque utilisés partout dans le monde pour évaluer l'impact des éoliennes sur l'avifaune.