Le MSI MAG 341CQPA QD-OLED s'inscrit dans la gamme gaming du constructeur taïwanais, avec une dalle Quantum Dot OLED incurvée de 34 pouces au format ultra large 21:9. Alors que la rentrée redistribue le temps entre études, télétravail et loisirs, cette référence, dont le tarif recule actuellement chez Amazon, peut séduire aussi bien les joueurs exigeants que celles et ceux en quête d'un grand écran polyvalent pour le quotidien. Affiché à 599,99 € contre 649,99 € habituellement, il se positionne sur un segment où la technologie OLED reste encore peu répandue à ce niveau de prix.

Reste à voir si ses caractéristiques techniques justifient réellement l'achat, une fois les usages du quotidien pris en compte.