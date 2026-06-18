Coupe du monde 2026, Amazon Prime Day qui approche : le calendrier de cet été crée rarement de meilleures conditions pour renouveler son téléviseur. Le Sony BRAVIA KD-75X85K, un 75 pouces 4K Google TV de 2022, dégringole à 980 € sur Amazon, soit 53 % de moins que son prix d’origine.
Présenté par Sony en 2022, le BRAVIA KD-75X85K appartient à la série X85K : dalle LCD Direct LED 4K UHD, processeur 4K HDR Processor X1, interface Google TV et compatibilité Dolby Vision. À l’approche de la Coupe du monde 2026 et du Prime Day Amazon, ce modèle est actuellement proposé à 980 € sur Amazon, soit une réduction de 53 % par rapport à son prix d’origine de 2 077,39 €.
Avec ses 75 pouces (189 cm) de diagonale et sa dalle 100 Hz en natif, ce Sony s’adresse naturellement aux foyers qui cherchent un grand écran polyvalent pour le salon, capable de gérer aussi bien les retransmissions sportives que les films en streaming ou les sessions de jeu sur console de nouvelle génération.
Pourquoi choisir le Sony BRAVIA KD-75X85K ?
- Un 75 pouces à moins de 1 000 € : la chute de prix de 53 % ramène ce grand format à un tarif accessible, rare pour une diagonale de 189 cm signée Sony.
- 100 Hz natif pour le sport : la dalle rafraîchit à 100 Hz en natif avec le traitement Motionflow XR 800 Hz, ce qui garantit une fluidité sans flou sur les retransmissions sportives et les scènes d’action.Gaming et streaming réunis : deux ports HDMI 2.1 avec VRR et ALLM assurent la compatibilité avec la PS5 et la Xbox Series X, tandis que Google TV centralise Netflix, Prime Video, Disney+ et les autres plateformes.
Un 75" fait pour les matchs, les films et les consoles
Avec sa diagonale de 75 pouces, le KD-75X85K s’impose dans un salon comme un écran de premier plan pour les retransmissions sportives, à commencer par la Coupe du monde 2026 qui débute à la fin du mois de juin. La combinaison du processeur 4K HDR Processor X1 et de la technologie TRILUMINOS PRO offre une colorimétrie étendue et un traitement de l’image scène par scène, idéal pour restituer les détails d’un match ou les nuances d'un film HDR. Le comparatif des meilleurs téléviseurs Sony établi par la rédaction Clubic rappelle d’ailleurs que la marque japonaise se distingue depuis des années par la qualité de ses traitements vidéo, issus de son expérience dans le cinéma et le matériel professionnel.
Google TV propose une interface fluide et un accès immédiat à l’ensemble des plateformes de streaming, avec la commande vocale Google Assistant intégrée à la télécommande. Les deux ports HDMI 2.1 compatibles VRR et ALLM font de ce téléviseur un partenaire sérieux pour la PS5, avec un passage automatique en mode faible latence dès que la console est détectée.
Ce Sony 2022 face aux téléviseurs actuels : que vaut encore ce modèle ?
Le KD-75X85K est un modèle 2022 qui repose sur un rétroéclairage Direct LED sans local dimming avancé, ce qui limite ses performances en termes de contraste natif face aux Mini LED récents ou aux OLED que les experts de Clubic placent régulièrement en tête des comparatifs haut de gamme. À ce budget et dans cette diagonale, il reste difficile de trouver mieux chez Sony, mais des alternatives plus récentes dans le même segment de prix méritent une comparaison rapide si les noirs profonds sont une priorité absolue.
✅ Les points forts
- Diagonale généreuse de 75 pouces (189 cm) à moins de 1 000 €, un tarif rarement atteint pour ce format chez Sony
- Dalle 100 Hz native avec Motionflow XR 800 Hz, idéale pour le sport et les contenus à défilement rapide
- Deux ports HDMI 2.1 avec VRR, ALLM et 4K 120 Hz pour une compatibilité totale avec la PS5 et la Xbox Series X
- Google TV avec Assistant Google, AirPlay 2, HomeKit et Alexa pour une intégration complète dans les écosystèmes connectés
- Compatibilité HDR complète : Dolby Vision, HDR10 et HLG pour les contenus des principales plateformes de streaming
❌ Les limites
- Modèle 2022 dont les performances image restent en retrait face aux TV Mini LED récentes à budget comparable
- Rétroéclairage Direct LED sans local dimming fin : gestion du contraste et des zones sombres perfectible
- Audio limitée à 20 W (2 x 10 W) : une barre de son reste conseillée pour un rendu sonore à la hauteur de l’écranAngles de vision inférieurs à ceux d’une dalle OLED, à prendre en compte pour les grandes pièces avec plusieurs positions de visionnage
Ce Sony 75 pouces est affiché à 980 € sur Amazon : vérifiez la disponibilité avant le Prime Day pour ne pas manquer cette occasion.
À 980 €, le Sony BRAVIA KD-75X85K constitue une opportunité concrète pour qui souhaite acquérir un téléviseur 75 pouces 4K sans dépasser les 1 000 €. La fluidité de la dalle 100 Hz, la richesse colorimétrique apportée par TRILUMINOS PRO, la compatibilité HDMI 2.1 avec VRR et l’interface Google TV en font un écran adapté à une utilisation polyvalente : Coupe du monde 2026, séries en Dolby Vision, gaming sur PS5.
Ce bon plan s’adresse avant tout aux acheteurs qui privilégient la grande taille d’écran et la fiabilité reconnue de Sony, sans s’attendre aux performances d’un Mini LED ou d'un OLED récent. Ceux qui recherchent des noirs profonds ou une luminosité de compétition pour une pièce très lumineuse devront viser plus haut dans le catalogue ; pour les autres, ce Sony à prix cassé coche l’essentiel des cases sans mauvaise surprise.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5 € par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.