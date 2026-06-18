Avec sa diagonale de 75 pouces, le KD-75X85K s’impose dans un salon comme un écran de premier plan pour les retransmissions sportives, à commencer par la Coupe du monde 2026 qui débute à la fin du mois de juin. La combinaison du processeur 4K HDR Processor X1 et de la technologie TRILUMINOS PRO offre une colorimétrie étendue et un traitement de l’image scène par scène, idéal pour restituer les détails d’un match ou les nuances d'un film HDR. Le comparatif des meilleurs téléviseurs Sony établi par la rédaction Clubic rappelle d’ailleurs que la marque japonaise se distingue depuis des années par la qualité de ses traitements vidéo, issus de son expérience dans le cinéma et le matériel professionnel.

Google TV propose une interface fluide et un accès immédiat à l’ensemble des plateformes de streaming, avec la commande vocale Google Assistant intégrée à la télécommande. Les deux ports HDMI 2.1 compatibles VRR et ALLM font de ce téléviseur un partenaire sérieux pour la PS5, avec un passage automatique en mode faible latence dès que la console est détectée.