Vendu pour moins de 500 euros, le TQ50Q8FAAUXXC saura s’insérer dans tous les salons. Sur le design, seule l’absence d’un pied central est un bémol à souligner. Cependant, il affiche 25 mm d’épaisseur. Une profondeur parfaite pour que l’appareil soit accroché sur un mur. Avec un pied, le total grimpe à 23 cm.

Autre défaut à souligner : les spécificités pour le gaming. Si le VRR et l’ALLM sont de la partie, le téléviseur est limité à 60 Hz, ce qui n’est pas idéal pour les gamers les plus avertis.

Au niveau de l’image, cette dalle QLED de 50 pouces offre une résolution 4K et emporte la technologie Quantum Dots. Chaque pixel reproduit fidèlement le programme que vous regardez. La présence du HDR10+ renforce le rendu des contrastes. Sur la partie audio, les haut-parleurs 2.1 offrent un bon rendu pour un salon, mais n’offrent pas une superbe immersion. Toutefois, le téléviseur est compatible avec le Q-Symphony afin de synchroniser une barre de son.