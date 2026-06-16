Pour avoir un bon téléviseur sans se ruiner et profiter de la Coupe du Monde dans de bonnes conditions, ce TV 4K de 50 pouces de Samsung passe actuellement sous les 450 euros.
Le Samsung TQ50Q8FAAUXXC est un excellent compromis pour un TV à moins de 500 euros. S’il ne se démarque dans aucun domaine, il propose une belle image grâce à la technologie Quantum Dots et l’intelligence artificielle se charge d’améliorer le rendu audio et vidéo. Des éléments parfaits pour pouvoir s’installer confortablement devant les matchs de la Coupe du Monde. En ce moment, il s’offre une promotion intéressante de presque 70 € sur le site PCComponentes.
Pourquoi choisir ce TV de Samsung ?
- La technologie Quantum Dots : La densité de pixels permet de reproduire fidèlement chaque couleur, un avantage pour les films ou séries d’animation.L’intelligence artificielle améliore le rendu : L’IA est présente sur la partie audio et vidéo pour améliorer la qualité des images, mais aussi pour adapter les dialogues selon les scènes.
- Un TV plongé dans l’écosystème de Samsung : Compatible avec le Q-Symphony pour la partie audio et il est possible de transformer votre téléphone en télécommande grâce à l’application Quick Remote.
Idéal pour la vie quotidienne
Vendu pour moins de 500 euros, le TQ50Q8FAAUXXC saura s’insérer dans tous les salons. Sur le design, seule l’absence d’un pied central est un bémol à souligner. Cependant, il affiche 25 mm d’épaisseur. Une profondeur parfaite pour que l’appareil soit accroché sur un mur. Avec un pied, le total grimpe à 23 cm.
Autre défaut à souligner : les spécificités pour le gaming. Si le VRR et l’ALLM sont de la partie, le téléviseur est limité à 60 Hz, ce qui n’est pas idéal pour les gamers les plus avertis.
Au niveau de l’image, cette dalle QLED de 50 pouces offre une résolution 4K et emporte la technologie Quantum Dots. Chaque pixel reproduit fidèlement le programme que vous regardez. La présence du HDR10+ renforce le rendu des contrastes. Sur la partie audio, les haut-parleurs 2.1 offrent un bon rendu pour un salon, mais n’offrent pas une superbe immersion. Toutefois, le téléviseur est compatible avec le Q-Symphony afin de synchroniser une barre de son.
Un TV boosté à l'IA
Si le son n’est pas exceptionnel, l’intelligence artificielle essaie d’améliorer le rendu. Grâce au processeur Q4 AI, elle arrive à identifier les différents sons, que ce soit une bande originale ou un dialogue. Elle optimise l'équilibre pour obtenir un son encore plus clair.L’IA est aussi présente sur la partie vidéo. La technologie Color Boost Pro se sert de l'intelligence artificielle pour identifier chaque scène en temps réel et adapter les couleurs selon ce qu’il se passe à l’écran.Pour basculer sur les différents programmes, Tizen OS, l’interface maison de Samsung est de la partie. Elle propose des suggestions de programmes personnalisés selon vos habitudes de visionnage. Alexa peut aussi vous soumettre des idées de programmes.
✅ Les points forts
- Une dalle de 55 pouces 4K
- De bonnes fonctionnalités IAL’intuitive interface Tizen OS
❌ Les limites
- Pas orienté pour le gaming
- Pas de pied central
- Un cahier des charges rempli sans folie
Comme souligné en introduction, le Samsung TQ50Q8FAAUXXC est un téléviseur complet. Si des défauts sont à noter, ils sont largement minimisés par les qualités du téléviseur à commencer par sa belle image en 4K. L’intelligence artificielle remplit parfaitement sa mission et offre un beau rendu pour « binge-watcher » des films ou des séries.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes