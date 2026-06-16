Une page produit brièvement mise en ligne par Samsung en République tchèque a révélé plusieurs détails sur le Galaxy A27 avant son officialisation. Le smartphone reprend les codes de la gamme A, mais s’accompagne aussi de quelques choix pour le moins inattendus.
L’erreur n’a pas duré longtemps, mais elle a suffi à lever le voile sur une bonne partie du prochain modèle abordable de Samsung. La marque a publié, puis retiré, une page consacrée au Galaxy A27 sur son site tchèque. Cette mise en ligne furtive a toutefois révélé une large partie de la fiche du smartphone, de son design à ses caractéristiques techniques, jusqu’aux tarifs attendus en Europe.
Galaxy A27 : écran 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3 et One UI 8.5 au programme
D’après les éléments apparus sur la page supprimée, le Galaxy A27 serait équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Samsung abandonnerait ici l’encoche Infinity-U du Galaxy A26 au profit d’un écran Infinity-O, reconnaissable à son poinçon central. Le lecteur d’empreintes serait quant à lui placé sur la tranche.
Côté performances, le smartphone passerait au Snapdragon 6 Gen 3. Cette puce remplacerait l’Exynos 1380 du Galaxy A26, ou l’Exynos 1280 selon les marchés. Deux configurations de stockage seraient prévues, avec 128 Go ou 256 Go, accompagnées de 6 Go de RAM. Un slot hybride permettrait toujours d’ajouter une carte microSD pour étendre l’espace de stockage.
Le Galaxy A27 fonctionnerait dès sa sortie sous One UI 8.5, basé sur Android 16. Samsung prévoirait également six générations de mises à jour Android et six années de correctifs de sécurité.
Samsung DeX au programme, mais une protection réduite contre l’eau
La surprise vient surtout d’une mention repérée sur la page produit : la compatibilité avec Samsung DeX. Si cette information se confirme, le Galaxy A27 deviendrait l’un des rares modèles abordables de la marque à proposer une interface conçue pour offrir une expérience semblable à celle d’un ordinateur. La page retirée ne permet toutefois pas d’en savoir davantage sur son fonctionnement exact.
La partie photo resterait relativement classique. À l’arrière, Samsung aurait intégré un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un module macro de 2 mégapixels. À l’avant, un capteur de 12 mégapixels dédié aux selfies et aux appels vidéo. L’enregistrement en 4K à 30 images par seconde serait pris en charge aussi bien avec le capteur principal qu’avec la caméra frontale.
La batterie atteindrait 5 000 mAh avec une charge rapide limitée à 25 W. La connectivité comprendrait le GPS, la 5G, la 4G LTE, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.3, le NFC et un port USB-C. Le téléphone mesurerait 164 mm de haut, 77,5 mm de large et 7,7 mm d’épaisseur. Enfin, le Galaxy A27 serait classé IP64, avec une protection contre la poussière et les éclaboussures. Le Galaxy A26 profitait, lui, d’une certification IP67, offrant (étonnamment) une meilleure résistance à l'eau.
Le Galaxy A27 serait proposé en noir, bleu, vert clair et rose. En Europe, la version 128 Go pourrait être affichée à 349 euros, tandis que le modèle 256 Go atteindrait 439 euros, soit des tarifs plus élevés que ceux du Galaxy A26 à son lancement.