D’après les éléments apparus sur la page supprimée, le Galaxy A27 serait équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Samsung abandonnerait ici l’encoche Infinity-U du Galaxy A26 au profit d’un écran Infinity-O, reconnaissable à son poinçon central. Le lecteur d’empreintes serait quant à lui placé sur la tranche.

Côté performances, le smartphone passerait au Snapdragon 6 Gen 3. Cette puce remplacerait l’Exynos 1380 du Galaxy A26, ou l’Exynos 1280 selon les marchés. Deux configurations de stockage seraient prévues, avec 128 Go ou 256 Go, accompagnées de 6 Go de RAM. Un slot hybride permettrait toujours d’ajouter une carte microSD pour étendre l’espace de stockage.

Le Galaxy A27 fonctionnerait dès sa sortie sous One UI 8.5, basé sur Android 16. Samsung prévoirait également six générations de mises à jour Android et six années de correctifs de sécurité.