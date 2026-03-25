La Famille Galaxy A représente l’entrée et le milieu de gamme de Samsung, soit l’écrasante majorité des ventes. Le constructeur profite de ce début de printemps pour annoncer les Galaxy A37 et A57, successeurs des A36 et A56.
Cette cuvée 2026 ne se contente pas de rafraîchir les fiches techniques, mais marque une volonté d’unifier l’expérience utilisateur entre les nouveaux venus avec ce que proposent les Galaxy S. Tout un programme…
Un design réussi
Premier concerné, le design qui s’inspire directement de la silhouette des Galaxy S26. Les Galaxy A37 et A57 arborent désormais des bordures plates et des contours arrondis. La caméra dorsale prend place sur un nouvel îlot soulignant les trois modules dorsaux. Le Galaxy A57 subit une cure de minceur, puisqu’il ne fait que 6,9 mm d’épaisseur : une première dans la famille A (7,4 mm pour le A37)
Le A57 dispose d’un châssis en métal (et non plus en polycarbonate) inséré entre deux plaques de verre. Nous l’avons brièvement eu en main et il dégage une impression de luxe abordable à laquelle les Galaxy A ne nous avaient pas habitués. Le A37 est moins ambitieux : il conserve son châssis en polycarbonate, mais se pare de verre Gorilla Glass Victus Plus.
L’IA sous forme d’outils intelligents
Niveau logiciel, c’est Android 16 et One UI 8.5 qui s’y collent. Avant d’aller plus loin, précisons que Samsung s’engage à fournir six mises à jour majeures de l’OS ainsi que les patchs de sécurité durant six ans. Pas mal du tout compte tenu du positionnement tarifaire.
L’IA avait fait une timide apparition dans les modèles de l’an dernier. Samsung continue sur sa lancée en ajoutant un ensemble d’outils destinés à simplifier le quotidien. Il ne s’agit toujours pas du Galaxy AI que l’on trouve sur les modèles S, le terme restant réservé aux produits premium.
Au cœur de ces « outils intelligents » se trouve bien entendu l’assistant Gemini. Il est désormais capable de gérer des tâches complexes de bout en bout, comme la création d’une routine sportive hebdomadaire synchronisée avec le calendrier. La fonction « Entourer pour chercher », plébiscitée par les utilisateurs, est également généralisée.
Les Galaxy A37 et A57 intègrent la transcription vocale en direct d’une conversation téléphonique (utile pour les personnes malentendantes). La « Sélection IA » est capable de recommander des actions contextuelles, comme l’enregistrement d’un numéro de téléphone détecté dans un message. Et plus généralement, elle autorise le déplacement d’un contenu entre deux applications par un simple glisser-déposer.
Un hardware amélioré
Les deux appareils disposent d’une dalle Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces à 120 Hz maxi. La luminosité est boostée et peut grimper jusqu’à 1910 nits en pointe HDR (contre 1000 nits pour le A56)
La caméra dorsale du Galaxy A57 se compose de trois modules : le principal embarque un capteur de 50 mégapixels stabilisé, celui de l’ultra grand-angle a une définition de 12 mégapixels, tandis que le module macro doit se contenter de 5 mégapixels. Notons pour la première fois sur cette gamme la présence d’un mode de réduction de bruit numérique censé améliorer les clichés nocturnes. On ne manquera pas de vérifier son efficacité lors d’un prochain test.
La caméra dorsale du Galaxy A37 profite des mêmes modules macro et principal que son grand frère tandis que l’ultra grand-angle se contente d’un capteur de 8 mégapixels. Les amateurs de portraits seront heureux d’apprendre qu’il récupère les algorithmes « Studio » du mode portrait des modèles supérieurs. Ils sont capables de simuler un éclairage professionnel et de détecter avec précision les détails complexes, comme les cheveux ou le grain de la peau.
Côté quincaillerie pure, on note une montée en puissance. Le Galaxy A57 intègre la nouvelle puce maison Exynos 1680, refroidie par une chambre à vapeur inédite. Elle doit en théorie éviter de rendre l’appareil brûlant en utilisation intensive. Ce SoC succède à l’Exynos 1580 de l’A56 par rapport auquel il offre une réserve de puissance bienvenue ainsi que la connectivité Wi-Fi 6E.
L’A37 troque le Snapdragon 6 Gen 3 de l’A36 contre l’Exynos 1480, qui sévissait déjà sur l’A55. Est-ce une bonne idée ? Oui, d’après Samsung, qui met en avant des capacités de traitement nettement meilleures, notamment en matière d’intelligence artificielle. L’autonomie n’est pas sacrifiée sur l’autel de la finesse et les deux modèles conservent une batterie de 5 000 mAh. Elle est compatible avec la charge rapide 45 Watts, permettant de passer de 0 à 60 % d’autonomie en seulement 30 minutes.
Bon point enfin pour la certification IP68 des deux modèles, qui évite de frôler la crise cardiaque en cas de chute accidentelle dans un liquide.
Prix et disponibilité
Reste la délicate question du prix. Les deux modèles subissent une hausse de 50 euros par rapport au prix de lancement de leurs prédécesseurs : 449 € pour le Galaxy A37 6 Go/128 Go (529 € en 8 Go / 256 Go) et 549 € pour l’A57 8 Go / 128 Go (599 € en 8 Go / 256 Go).
Une fois n’est pas coutume, celle-ci semble justifiée par les matériaux premium de l’A57 (même si on s’en serait évidemment bien passé), la montée en performances de l’A37 et l’offre logicielle étoffée en matière d’IA pour les deux.
Les Galaxy A37 et A57 sont disponibles dès aujourd’hui en précommande, pour une livraison à partir du 10 avril. L’A57 est proposé en gris, bleu foncé, bleu clair et lavande, tandis que l’A37 est décliné en graphite, blanc, vert foncé et lavande. Samsung propose pendant cette période le modèle 256 Go au prix du 128 Go.