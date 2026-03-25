Pierreonline

Pour info, on pouvait déjà acheter les A37/A57 sur le site de Darty depuis une bonne semaine, il y avait pas les photos mais ils étaient déjà disponibles à l’achat …ils ont rajouté les photos hier je crois …et c’est pas la première fois que des smartphones non annoncées sont disponibles à l’achat sur le site de Darty avant même leur officialisation …du coup, ça vaut le coup de surveiller le site de Darty mdr