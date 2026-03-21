Samsung a officiellement confirmé le lancement des Galaxy A37 et A57 pour le 25 mars 2026 en Inde. Ces deux milieu de gamme sont, chiffres de ventes à l'appui, bien plus stratégiques pour la marque que n'importe quel Galaxy S26.
Samsung Inde a publié un tweet annonçant un événement pour le 25 mars à 17h30 heure locale. Deux modèles attendus depuis des semaines : le Galaxy A37 et le Galaxy A57. Le tout, sans tambours ni trompettes. Pas de keynote, pas de scène, pas de grande messe façon Unpacked. Juste une page de préinscription sur le site officiel, quelques couleurs vives en teaser, et le mot « Awesome » décliné en arc-en-ciel, probable indice sur les coloris au lancement.
Pourtant, ces deux téléphones représentent ce que Samsung fait de mieux depuis deux ans sur le plan commercial. Au troisième trimestre 2025, selon les données Counterpoint Research, cinq modèles Samsung figuraient dans le top 10 mondial des smartphones les plus vendus. Aucun Galaxy S. Que des Galaxy A. En Europe, Omdia place le Galaxy A56 comme meilleur vendeur de l'année 2025, avec 46,6 millions de smartphones Samsung expédiés au total sur le continent, soit 35 % de part de marché. Si le Galaxy S26 Ultra fait du bruit, le Galaxy A fait les chiffres.
Des specs qui évoluent, mais pas de grosses révolutions
Le Galaxy A57 embarquerait un Exynos 1680, un écran AMOLED de 6,7 pouces en 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 45 W et un triple capteur photo avec un principal de 50 Mpx. Le Galaxy A37 reprendrait la même dalle et la même batterie, mais avec un Exynos 1480 et un ultra grand-angle rétrogradé à 8 Mpx. Les deux appareils tourneraient sur Android 16 avec One UI 8.5 dès la sortie de boîte, et bénéficieraient vraisemblablement de six ans de mises à jour logicielles, comme leurs prédécesseurs.
Or Samsung aurait opté pour des dalles AMOLED fabriquées par le groupe chinois CSOT, environ 20 % moins chères que les panneaux Samsung Display habituels selon plusieurs sources concordantes, un levier pour contenir les tarifs alors que les coûts des composants mémoire tirent les prix vers le haut partout dans le secteur. Et le Galaxy A57 disposerait d'une chambre à vapeur élargie par rapport au A56, un choix technique discret mais concret pour la gestion thermique sous charge prolongée.
Le prix, seule inconnue qui compte vraiment
L'an dernier, le Galaxy A56 et le Galaxy A36 s'étaient affichés respectivement à 499 et 399 dollars aux États-Unis. Cette année, double pression pour le fabricant. Les coûts mémoire ont augmenté, et Samsung a déjà relevé les tarifs de toute la gamme S26 à l'entrée de gamme. Des prix en hausse sur les Galaxy A seraient cohérents avec la tendance interne, mais ils compliqueraient sérieusement la donne face au Pixel 10a de Google, dont le tarif n'a pas bougé cette génération. En Thaïlande, des retailers auraient déjà listé le Galaxy A57 en 12/256 Go à environ 554 dollars, soit davantage que la génération précédente à configuration équivalente.
Si Samsung tient les prix proches des éditions 2025, ces deux téléphones ont toutes les chances de reproduire le carton commercial des A36 et A56. Si les tarifs grimpent trop, la fenêtre s'ouvre un peu plus grand pour les Honor, OnePlus et autres prétendants.