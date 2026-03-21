Le Galaxy A57 embarquerait un Exynos 1680, un écran AMOLED de 6,7 pouces en 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 45 W et un triple capteur photo avec un principal de 50 Mpx. Le Galaxy A37 reprendrait la même dalle et la même batterie, mais avec un Exynos 1480 et un ultra grand-angle rétrogradé à 8 Mpx. Les deux appareils tourneraient sur Android 16 avec One UI 8.5 dès la sortie de boîte, et bénéficieraient vraisemblablement de six ans de mises à jour logicielles, comme leurs prédécesseurs.

Or Samsung aurait opté pour des dalles AMOLED fabriquées par le groupe chinois CSOT, environ 20 % moins chères que les panneaux Samsung Display habituels selon plusieurs sources concordantes, un levier pour contenir les tarifs alors que les coûts des composants mémoire tirent les prix vers le haut partout dans le secteur. Et le Galaxy A57 disposerait d'une chambre à vapeur élargie par rapport au A56, un choix technique discret mais concret pour la gestion thermique sous charge prolongée.