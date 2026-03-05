Comme chaque année, Samsung se prépare à renouveler son milieu de gamme avec deux nouveaux smartphones pour le printemps 2026. Et on connait presque toutes les caractéristiques techniques du Galaxy A57 et du Galaxy A37 au travers de diverses fuites.
Les deux modèles seraient attendus dès ce mois-ci. Le A57 est le plus documenté, après son passage en certification TENAA en Chine.
Un A57 plus fin, avec plus de stockage de base
Le Galaxy A57 mesurerait 6,9 mm d'épaisseur pour 182 grammes, soit 16 grammes de moins que le A56 testé par nos soins en avril 2025. L'écran AMOLED garde la même résolution Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), avec un lecteur d'empreintes sous la vitre. La résistance à l'eau passe à l'IP68 : le téléphone peut plonger jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes, contre 1 mètre avec l'IP67 du A56. Le stockage démarre à 256 Go, exit la version 128 Go. Deux versions sont prévues : 8 Go ou 12 Go de RAM. La puce est un Exynos 1680, un processeur huit cœurs fabriqué en interne par Samsung. L'appareil serait disponible en cinq coloris : Charcoal, Icyblue, Grey, Lilac et Navy.
Sur le Galaxy A37, les fuites sont moins fournies. On sait que le modèle hériterait de la certification IP68, comme le A57, ainsi que d'une batterie 5 000 mAh avec charge à 45 W.
Samsung maintient six ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité sur le A57. Côté photo, rien ne bouge. Nous retrouverions un bloc composé d'un capteur principal de 50 MP, une optique ultra-grand angle de 12 MP et une macro de 5 MP. L'appareil photo selfie reste à 12 MP en façade.
À l'instar du A56, Samsung aurait choisi de ne pas intégrer de téléobjectif. En pratique, la qualité de la photo se dégrade au-delà du zoom x4.
Aucun prix de vente n'a fuité. Rappelons que les Samsung Galaxy A46 et A36 étaient respectivement commercialisés en France pour 499€ et 399€.
- Qualité de l'écran
- L'interface OneUI 7.0
- 6 ans de support logiciel + patches de sécurité