Le Galaxy A57 mesurerait 6,9 mm d'épaisseur pour 182 grammes, soit 16 grammes de moins que le A56 testé par nos soins en avril 2025. L'écran AMOLED garde la même résolution Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), avec un lecteur d'empreintes sous la vitre. La résistance à l'eau passe à l'IP68 : le téléphone peut plonger jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes, contre 1 mètre avec l'IP67 du A56. Le stockage démarre à 256 Go, exit la version 128 Go. Deux versions sont prévues : 8 Go ou 12 Go de RAM. La puce est un Exynos 1680, un processeur huit cœurs fabriqué en interne par Samsung. L'appareil serait disponible en cinq coloris : Charcoal, Icyblue, Grey, Lilac et Navy.

Sur le Galaxy A37, les fuites sont moins fournies. On sait que le modèle hériterait de la certification IP68, comme le A57, ainsi que d'une batterie 5 000 mAh avec charge à 45 W.