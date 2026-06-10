Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G est un smartphone milieu de gamme avec de sérieux atouts pour plaire au grand public, sans pour autant coûter un bras.
Voici le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G à 186,34 € avec le code FR6SS20 sur AliExpress
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro existe en deux versions : un modèle 5G que nous avons pu tester et qui a obtenu la note de 8/10 et la version 4G concernée par la promotion d’AliExpress. Ce choix de la marque, de proposer un modèle 4G, se justifie par une volonté de garder un tarif agressif, encore plus quand, avec une réduction et le code promo FR6SS20, il passe à 186,34 euros au lieu de 253,49 euros. Si vous cherchez un premier smartphone, pour la rentrée d’un collégien par exemple, ou une personne qui ne cherche pas les performances à tout prix, ça peut le faire.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 15 4G ?
- Pour l’évolutivité de son stockage avec une carte microSD de 2 To max
- Pour son autonomie de 2 jours en usage classique
- Pour son capteur frontal 32 Mpx idéal pour les réseaux sociaux
Une évolution limitée par la 4G
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G est une belle évolution du modèle Note 14 Pro même si cette version 4G est un peu moins performante que la 5G. Pour commencer par les améliorations, on note une batterie qui gagne 1 000 mAh, passant de 5 500 mAh à 6 500 mAh, pour deux jours d’autonomie si vous n’êtes pas trop dessus. Aussi, la luminosité passe de 1 800 à 3 200 nits, par contre il prend 15g au passage.
En revanche, par rapport à la version Note 15 Pro 5G, il a un processeur moins puissant (Heglio G200-Ultra contre Dimensity 7400-Ultra), un écran plus petit (6,77 pouces contre 6,83 pouces). Par contre, la 5G n'embarque pas de port microSD, le capteur selfie est meilleur sur la 4G, ce qui fait que son prix est beaucoup plus intéressant.
Un bon smartphone néanmoins
Il ne faudrait quand même pas sous-estimer le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G qui propose un écran plat AMOLED de 6,77 pouces, capable d’afficher de la Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité améliorée évoquée plus haut fait qu’il reste lisible en plein soleil. Côté performances, il fait le modeste avec ses 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ça risque d’être compliqué de lancer de gros jeux 3D, mais si vous n’êtes pas trop gourmand, ça passe.
Pour les photos, il dispose à l’arrière de deux capteurs : un grand-angle de 200 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle de 8 Mpx. Xiaomi s’est débarrassé du capteur macro entre les deux générations, ce qui n’est pas une grosse perte tant celui-ci a eu du mal à convaincre. Par contre, le capteur avant de 32 Mpx est un vrai plus, surtout pour les amateurs de selfies.
Un dernier mot sur la batterie, qui est compatible charge filaire 45W, pour un temps de charge légèrement supérieur à 90 minutes. Et surtout : il propose la charge inversée avec un câble USB-C, d’une puissance de 18W pour charger un autre appareil.
✅ Les points forts
- Le verre Gorilla Glass Victus 2 est rassurant
- Le grand écran AMOLED lumineux
- Son autonomie solideL’absence de possibilité d’étendre le stockage
- NFC et port infrarouge présents
- Charge inversée de 18 W
❌ Les limites
- Trop juste en puissance pour les jeux 3D gourmands
- Limité à Android 15, au Wi-Fi 5 et à la 4G
- Trop de bloatwares au lancement
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Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro dans sa déclinaison 4G est un bon petit smartphone pour quiconque n’en fera pas un usage intensif. Si vous avez un budget limité et besoin de renouveler votre matériel, c’est un choix éclairé, mais il faut rester conscient que certaines concessions ont été faites sur les composants.
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