Il ne faudrait quand même pas sous-estimer le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G qui propose un écran plat AMOLED de 6,77 pouces, capable d’afficher de la Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité améliorée évoquée plus haut fait qu’il reste lisible en plein soleil. Côté performances, il fait le modeste avec ses 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ça risque d’être compliqué de lancer de gros jeux 3D, mais si vous n’êtes pas trop gourmand, ça passe.

Pour les photos, il dispose à l’arrière de deux capteurs : un grand-angle de 200 Mpx accompagné d’un ultra grand-angle de 8 Mpx. Xiaomi s’est débarrassé du capteur macro entre les deux générations, ce qui n’est pas une grosse perte tant celui-ci a eu du mal à convaincre. Par contre, le capteur avant de 32 Mpx est un vrai plus, surtout pour les amateurs de selfies.

Un dernier mot sur la batterie, qui est compatible charge filaire 45W, pour un temps de charge légèrement supérieur à 90 minutes. Et surtout : il propose la charge inversée avec un câble USB-C, d’une puissance de 18W pour charger un autre appareil.