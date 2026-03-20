Sur un marché des forfaits mobiles toujours plus concurrentiel, certains opérateurs continuent de jouer la carte du volume. C’est le cas de RED by SFR, qui met en avant une formule particulièrement généreuse : 150 Go de data en 5G pour 9,99 € par mois, sans engagement.

Une offre pensée pour les utilisateurs qui utilisent intensivement leur smartphone — streaming, réseaux sociaux, partage de connexion — et qui veulent éviter de surveiller leur consommation chaque fin de mois.