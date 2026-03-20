Sur un marché des forfaits mobiles toujours plus concurrentiel, certains opérateurs continuent de jouer la carte du volume. C’est le cas de RED by SFR, qui met en avant une formule particulièrement généreuse : 150 Go de data en 5G pour 9,99 € par mois, sans engagement.
Une offre pensée pour les utilisateurs qui utilisent intensivement leur smartphone (streaming, réseaux sociaux, partage de connexion) et qui veulent éviter de surveiller leur consommation chaque fin de mois.
Une enveloppe data qui couvre largement les usages modernes
Sur un marché des forfaits mobiles toujours plus concurrentiel, certains opérateurs continuent de jouer la carte du volume. C’est le cas de RED by SFR, qui met en avant une formule particulièrement généreuse : 150 Go de data en 5G pour 9,99 € par mois, sans engagement.
Une offre pensée pour les utilisateurs qui utilisent intensivement leur smartphone — streaming, réseaux sociaux, partage de connexion — et qui veulent éviter de surveiller leur consommation chaque fin de mois.
Forfait 5G RED by SFR 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Un forfait complet, sans options compliquées
L’offre inclut également les éléments essentiels attendus aujourd’hui :
- appels illimités en France métropolitaine
- SMS et MMS illimités
- une enveloppe d’environ 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM
Ce socle permet de couvrir la majorité des besoins du quotidien, y compris lors de déplacements à l’étranger.
Comme souvent chez RED, l’approche reste simple : pas de pack complexe ni d’options imposées, mais un forfait centré sur l’essentiel.
Le sans engagement comme argument clé
Autre point important : le forfait est sans engagement. Cela signifie qu’il peut être résilié à tout moment, sans frais ni contrainte. Une flexibilité qui reste un avantage majeur face à certaines offres encore associées à des périodes d’engagement.
Ce modèle permet aux utilisateurs de tester l’offre ou de changer d’opérateur facilement si une meilleure opportunité apparaît.
Une offre XXL qui bouscule la concurrence
Sur le segment des forfaits autour de 10 €, la concurrence reste forte entre Sosh, B&You et Free Mobile. Mais avec 150 Go en 5G à 9,99 €, RED by SFR se positionne actuellement parmi les offres les plus agressives.
À titre de comparaison, certaines offres concurrentes proposent des volumes similaires à un tarif plus élevé ou avec des conditions moins flexibles.
Le positionnement est clair : offrir le maximum de data pour un prix maîtrisé, quitte à se passer de services additionnels.
Un forfait pensé pour les gros usages
Ce type d’offre s’adresse en priorité :
- aux utilisateurs intensifs (streaming, YouTube, réseaux sociaux)
- aux personnes qui utilisent leur smartphone comme modem
- aux étudiants ou jeunes actifs cherchant un bon rapport data/prix
- aux utilisateurs qui veulent profiter de la 5G sans payer un forfait premium
Pour des usages plus légers, des forfaits moins chers avec moins de data peuvent rester plus adaptés.
Notre verdict
Avec 150 Go en 5G pour 9,99 €/mois, RED by SFR propose une formule simple, généreuse et flexible. Sans engagement, avec une enveloppe data importante et un tarif maîtrisé, ce forfait s’impose comme une option solide pour les utilisateurs qui consomment beaucoup d’Internet mobile.
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