Les French Days vivent leurs dernières heures et il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter des plus belles promos high-tech. Voici notre ultime sélection de 15 offres encore en ligne, à shopper sans attendre avant minuit.
Clap de fin pour les French Days ! Après une semaine riche en réductions massives, les toutes dernières offres viennent boucler cette édition automnale. Si vous hésitiez encore, c’est véritablement le moment ou jamais de passer à l’action. Apple, Sony, Samsung ou encore Philips affichent des rabais spectaculaires sur ordinateurs, smartphones, consoles, périphériques gaming et objets connectés.
Pour cette ultime journée, nous avons rassemblé les 15 promotions les plus intéressantes encore disponibles. À ces prix-là, inutile d’attendre : il ne reste que quelques heures pour en profiter pleinement.
Les 15 promos de dernière minute à saisir
- Roborock QV 35A Set Aspirateur Robot Laveur 8000Pa à 379,99 € au lieu de 599,99 €
- Playstation 5 Édition Numérique + Manette DualSense à 399 € au lieu de 499,99 € (-20 %)
- Google Pixel 10 128 Go - Bleu à 824,99€ au lieu de 899,00€
- Aspirateur robot DREAME L40s Pro Ultra White à 729 €au lieu de 899 €
- MacBook Air 13” M2 (16 Go RAM, 256 Go SSD) à 799 € au lieu de 1 199 €
- Écran PC incurvé Samsung 24” à 79,99 € au lieu de 99,99 €
- Batterie externe INIU 45W 20 000 mAh à 29,77 € au lieu de 43,49 € (-32 %)
- Apple Mac Mini M4 à 653 € au lieu de 699 €
- Apple iPhone 16 Plus (128 Go) à 966 € au lieu de 1 016 €
- Philips Hue ruban LED White & Color Ambiance à 42,90 € au lieu de 59,99 €
- Chargeur USB-C 365W Multiple à 26,59 € au lieu de 59,99 € (-56 %)
- AOC Gaming 24G4XED – Moniteur 24” 180 Hz à 79 € au lieu de 123,40 € (-36 %)
- Tado° Pack 3 Têtes Thermostatiques Connectées à 140,90 € au lieu de 191,04 €
- Asus TUF A15 (15,6”, RTX, 144 Hz) à 699,99 € au lieu de 799,99 €
- Lenovo Idea Tab Pro à 449 € au lieu de 549,90 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 € (-82 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Nos conseils pour profiter de cette dernière journée des French Days
Les French Days s’achèvent ce soir, et c’est désormais la dernière ligne droite pour profiter des remises encore en ligne. Les meilleures offres ne restent jamais disponibles longtemps, surtout sur des références aussi recherchées que les MacBook, iPhone ou la PS5. Si un produit attire votre attention, l’attente n’est plus une option.
Amazon, Cdiscount, Boulanger et Darty rivalisent d’offres pour conclure en beauté cette édition. En parcourant régulièrement leurs pages de promotions, vous maximisez vos chances de tomber sur des réductions furtives qui disparaissent rapidement. Un simple ajout dans votre panier peut parfois suffire à sécuriser une remise avant l’épuisement des stocks.
Enfin, gardez à l’esprit que les French Days constituent l’une des dernières grandes vagues de promotions avant le Black Friday. Si vous avez besoin d’un appareil pour la rentrée ou pour l’automne, c’est le moment idéal pour acheter malin. Passée cette journée, les prix reviendront probablement à leur niveau initial.
Ultime rappel : ne ratez pas ces promos avant minuit
Pour ne pas passer à côté des toutes dernières affaires, activez les notifications sur vos comptes Amazon, Boulanger ou Cdiscount. Vous pouvez également consulter régulièrement nos bons plans Clubic pour vérifier les mises à jour de prix. Les offres listées ici sont valables uniquement dans la limite des stocks et jusqu’à ce soir minuit.
Une fois l’événement terminé, il faudra patienter jusqu’aux prochaines grandes opérations commerciales comme le Black Friday. En attendant, ces French Days se terminent sur un feu d’artifice de promotions à saisir immédiatement pour repartir avec un produit neuf à prix réduit.
