Plus que quelques jours à patienter avant le retour des French Days 2026. Du mercredi 29 avril au mardi 5 mai prochain, les six géants français du e-commerce (Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé) et une multitude d'autres enseignes déploieront une semaine entière de promotions exceptionnelles.

Que vous cherchiez à renouveler votre smartphone, à équiper votre maison ou à rafraîchir votre garde-robe pour les beaux jours, cette édition printanière s'annonce comme un rendez-vous à ne pas manquer. Et pour les plus impatients, quelques bons plans à saisir en avance sont déjà disponibles !