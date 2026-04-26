Les French Days 2026 reviennent du 29 avril au 5 mai avec une semaine complète de promotions sur la tech, l'électroménager, la mode et bien plus encore. À trois jours du coup d'envoi, certaines enseignes dégainent déjà leurs premières offres : l'occasion idéale de préparer ses achats avant l'été.
Plus que quelques jours à patienter avant le retour des French Days 2026. Du mercredi 29 avril au mardi 5 mai prochain, les six géants français du e-commerce (Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé) et une multitude d'autres enseignes déploieront une semaine entière de promotions exceptionnelles.
Que vous cherchiez à renouveler votre smartphone, à équiper votre maison ou à rafraîchir votre garde-robe pour les beaux jours, cette édition printanière s'annonce comme un rendez-vous à ne pas manquer. Et pour les plus impatients, quelques bons plans à saisir en avance sont déjà disponibles !
Les offres à saisir avant le coup d'envoi des French Days
- Cyberghost VPN à 1.75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 8 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 25 €
- Promo Verisure : 12 mois offerts sur Verisure Guardian
- Écran PC LG UltraWide 40 pouces (5K2K, Nano IPS, Thunderbolt 4) à 979,99 € au lieu de 1 899,99 €
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- Souris sans fil Logitech MX Master 3S à 84,00 € au lieu de 99,99 €
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- Carte graphique PNY GeForce RTX 5080 16 Go à 1 289,00 € au lieu de 1 499,00 €
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- Caméra de surveillance Blink Mini rotative à 19,99 € au lieu de 39,99 €
- Aspirateur robot Piscine sans Fil, à 249,99€ au lieu de 699,99€
Entre les soldes et le Prime Day Amazon, les French Days, c'est quoi au juste ?
Lancés en 2018 par Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé, les French Days sont nés comme la réponse française au Black Friday américain. Organisés deux fois par an, au printemps et à l'automne, ils visent à dynamiser les ventes en dehors des grandes périodes traditionnelles de soldes.
Contrairement aux soldes, strictement encadrés par la loi, les French Days permettent aux commerçants de proposer des promotions sans l'obligation de vendre à perte. Résultat : plus de souplesse pour les enseignes et davantage d'offres ciblées pour les consommateurs, aussi bien en ligne qu'en magasin.
Quelles sont les dates exactes des French Days 2026 ?
L'édition printanière des French Days 2026 se déroulera du mercredi 29 avril à 7h00 jusqu'au mardi 5 mai à 23h59. Une période qui englobe notamment le vendredi 1er mai, jour férié en France, offrant un long week-end particulièrement propice au shopping, en ligne comme en boutique.
Sept jours pleins pour anticiper vos achats avant l'été, remplacer un appareil fatigué ou simplement profiter de belles remises sur une large gamme de produits : il y a largement de quoi faire.
Qui participe aux French Days 2026 ?
Au-delà des six membres fondateurs, de nombreuses enseignes rejoignent désormais l'opération à chaque édition. Voici les incontournables à surveiller dès mercredi :
- Les meilleurs bons plans des French Days chez Amazon
- Les meilleurs bons plans des French Days chez Fnac
- Les meilleurs bons plans des French Days chez Darty
- Les meilleurs bons plans des French Days chez Boulanger
- Les meilleurs bons plans des French Days chez Cdiscount
- Les meilleurs bons plans des French Days chez Rakuten
- Les meilleurs bons plans des French Days chez Rue Du Commerce
Ces enseignes couvriront une très large variété de rayons : high-tech, électroménager, mode, maison, sport, beauté... De quoi contenter tous les profils d'acheteurs, que vous préfériez la facilité du e-commerce ou le contact direct en magasin.
Nos conseils pour dénicher les vraies bonnes affaires (et déjouer les fausses promos)
Pour tirer le meilleur parti de cette semaine de promotions, quelques réflexes à adopter dès maintenant :
- Préparez votre liste d'achats : Identifiez à l'avance les produits que vous souhaitez acquérir pour éviter les achats impulsifs.
- Comparez les prix : Utilisez des comparateurs en ligne pour vérifier que la promotion est réellement avantageuse.
- Vérifiez les avis clients : Consultez les retours d'autres consommateurs pour vous assurer de la qualité du produit.
- Inscrivez-vous aux newsletters : Les enseignes envoient souvent des offres exclusives à leurs abonnés.
- Soyez réactif : Les meilleures affaires partent vite, n'hésitez pas à activer les alertes ou à surveiller les sites dès le début de l'opération.
En appliquant ces quelques règles, vous maximiserez vos chances de réaliser de vraies économies tout en évitant les pièges classiques des grandes opérations promotionnelles.
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !