Amateurs de home cinéma, c’est le moment ou jamais de s’équiper. Affichée à 799 € en temps normal, la barre de son LG 5.1.3 tombe à seulement 499 € chez Boulanger grâce aux French Days.

Une réduction de 38 % qui en fait l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché pour une installation sonore haut de gamme. Compatible Dolby Atmos, DTS:X et dotée d’une puissance de 570 W, elle promet une immersion digne d’une salle obscure dans votre salon.