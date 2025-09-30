Les French Days s’achèvent, mais il reste encore de belles occasions à saisir. La barre de son LG 5.1.3 profite d’une remise spectaculaire qui fait plonger son prix sous la barre des 500 €.
Amateurs de home cinéma, c’est le moment ou jamais de s’équiper. Affichée à 799 € en temps normal, la barre de son LG 5.1.3 tombe à seulement 499 € chez Boulanger grâce aux French Days.
Une réduction de 38 % qui en fait l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché pour une installation sonore haut de gamme. Compatible Dolby Atmos, DTS:X et dotée d’une puissance de 570 W, elle promet une immersion digne d’une salle obscure dans votre salon.
Pourquoi choisir la barre de son LG 5.1.3 ?
- Son surround 5.1.3 immersif
- Dolby Atmos et DTS:X
- Caisson de basses sans fil
Barre de son LG 5.1.3 : un système audio pensé pour le cinéma à domicile
Pour transformer votre salon en véritable salle de projection, cette barre de son embarque une puissance de 570 W RMS et un système 5.1.3 canaux. Les trois haut-parleurs verticaux, dont un central dédié aux dialogues, assurent des voix plus claires et des effets sonores en hauteur qui renforcent la sensation d’immersion.
La compatibilité avec les formats Dolby Atmos, Dolby Digital Plus et DTS:X permet de profiter de vos films, séries et concerts dans des conditions optimales. Le caisson de basses sans fil complète le dispositif en apportant des graves profonds, sans encombrer votre espace.
Côté connectivité, LG a prévu large : Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect et Tidal Connect sont de la partie. Les liaisons HDMI ARC/CEC et optique garantissent une compatibilité parfaite avec les téléviseurs récents, et la fonction de synchronisation audio/vidéo LG assure une cohérence optimale entre l’image et le son.
Avec cette promotion de fin des French Days, vous avez l’occasion d’accéder à une barre de son premium à prix contenu. À moins de 500 €, c’est une porte d’entrée idéale pour sublimer vos soirées cinéma ou vos sessions de jeux vidéo. Attention, l’offre s’arrête avec la fin de l’événement : il ne reste que quelques heures pour en profiter.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.