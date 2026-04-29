L'Union européenne, avec le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), fait figure de tête de gondole concernant la sécurité de vos données numériques.

En conséquence, une nouvelle solution sur le marché, Internxt, vous propose une suite avec votre cybersécurité au cœur de l’expérience.

Découvrons à présent les différentes fonctionnalités et possibilités d’abonnement incluses, dont de vastes espaces de stockage cloud.