Disposer d’un stockage en ligne, c’est une bonne idée en théorie. Cependant, en pratique, toutes les solutions ne se valent pas, et miser sur un espace cloud souverain vaut le coup.
L'Union européenne, avec le Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), fait figure de tête de gondole concernant la sécurité de vos données numériques.
En conséquence, une nouvelle solution sur le marché, Internxt, vous propose une suite avec votre cybersécurité au cœur de l’expérience.
Découvrons à présent les différentes fonctionnalités et possibilités d’abonnement incluses, dont de vastes espaces de stockage cloud.
Les points forts d’Internxt Drive :
- Chiffrement côté client
- Service en constante amélioration
- Jusqu’à 5To de stockage cloud
Un stockage cloud efficace et polyvalent à votre service
Une cybersécurité au cœur de l’expérience
Internxt a beau être une solution jeune sur le marché, ses services ne cessent de s’étoffer en tenant compte, notamment, des retours de ses utilisateurs.
Aujourd’hui, sa suite Internxt Drive vous propose une solution d’espace de stockage en ligne pleinement recommandable pour celles et ceux qui sont à la recherche de cybersécurité, et c’est la première bonne raison pour faire confiance à Internxt.
Comme évoqué dans l’avis indépendant de Clubic sur cette solution, la richesse des dispositifs de sécurité en ligne a un impact sur les vitesses de téléchargement. Cependant, le compromis vaut le coup.
Internxt Drive, comme l’ensemble des fonctionnalités et services proposés par Internxt, fait l’objet d’audits indépendants certifiant un plein respect de votre vie privée.
Ses codes sont open source, disponibles sur GitHub, et vous pouvez d’autant plus songer à une utilisation professionnelle d’Internxt Drive que le service répond à de nombreuses certifications avancées sur le plan de la cybersécurité (HIPAA, ISO 27001).
Vous disposez également d’un chiffrement côté client pour un maximum de confidentialité en ligne, ce qui est pratique pour enregistrer vos fichiers comme des sauvegardes de vos appareils.
Jusqu’à 5 To de stockage cloud à votre main
Une deuxième bonne raison de miser sur les services de cette entreprise espagnole est de pouvoir compter sur plusieurs forfaits disponibles, allant de 1 To à 5 To de stockage.
Vous disposez d’une application desktop pour Linux, macOS et Windows ainsi que pour smartphone, sous Android et iOS.
L’interface est moderne, intuitive, et vous facilite le rangement de vos différents fichiers. Pratique du côté de la confidentialité, vous pouvez protéger l’accès à un dossier comme à un fichier avec un mot de passe.
Côté professionnel, il est également possible de partager l'accès à un fichier, même si, à date d’avril 2026, l’édition directement sur le Drive n’est pas encore disponible.
Une véritable suite professionnelle en perspective
Antivirus, visioconférence, VPN… Sont à votre main
Internxt souhaite vous accompagner dans vos besoins les plus divers. Ainsi, sa suite Internxt Drive inclut diverses fonctionnalités que l’entreprise ne cesse d’étoffer, ce qui est la troisième bonne raison de choisir les services de cette suite.
Un antivirus, certes centré sur l’essentiel, vous accompagne pour dénicher et lutter contre les menaces en ligne sur vos appareils connectés.
Du côté de la confidentialité en ligne, un réseau virtuel privé est également disponible. Que ce soit pour le stockage en ligne comme pour le VPN, les serveurs sont hébergés sur le sol européen.
Internxt Drive propose depuis septembre 2025 un service de visioconférence, Meet, et va prochainement intégrer deux nouvelles fonctionnalités à votre suite.
La première sera une galerie pour vos clichés, baptisée sobrement Photos. La seconde sera un service de messagerie, Mail, pour s’intégrer pleinement à cette solution.
Deux possibilités d’abonnement sont à prix bas pour les French Days 2026
Vous pouvez bénéficier de tarifs attractifs pour les French Days 2026 grâce au code promo CLUBIC qui vous donne accès à 90% de remise, aussi bien pour les souscriptions à l’année que pour un achat définitif. Pour les abonnements de 12 mois, sont disponibles :
- Forfait Essential (1To) dès 12 €/an au lieu de 120 €/an
- Forfait Premium (3To) dès 24 €/an au lieu de 240 €/an
- Forfait Ultimate (5To) dès 36 €/an au lieu de 360 €/an
Si vous souhaitez miser sur le long terme tout en recevant les mises à jour, des achats définitifs sont également disponibles :
- Forfait Essential (1To) dès 190 € au lieu de 1900 €
- Forfait Premium (3To) dès 290 € au lieu de 2900 €
- Forfait Ultimate (5To) dès 390 € au lieu de 3900 €
Profitez, au besoin, d’un accès au service client d’Internxt, joignable en anglais comme en espagnol, par chat comme par mail, 24/7. Avec un achat, Internxt inclut une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
- mood1 Go d'espace gratuit
- upload5 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs décentralisés
Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.
- Une sécurité exemplaire
- Une simplicité d'utilisation inédite
- Une grande compatibilité de supports
- Des tarifs avantageux
- Gestion des versions de fichiers
- Manque quelques fonctionnalités
- Pas de galerie ni de prévisualisation de vidéos
- Pas de réelles intégrations tierces