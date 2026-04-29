Rakuten lance ses French Days aujourd'hui avec un système de coupons valable uniquement aujourd'hui jusqu'à 23h59. Au menu : petit électroménager, gros électroménager, enceinte portable et sécurité connectée, avec des remises applicables à condition de connaître les bons codes.
Rakuten opère différemment des distributeurs classiques pendant les French Days. Plutôt que d'afficher directement des prix barrés, la marketplace mise sur un système de coupons à saisir au moment du paiement, auxquels s'ajoute une part de cashback remboursée ensuite sur le compte Rakuten.
La mécanique demande un peu d'attention, mais elle peut générer de vraies économies sur des produits du quotidien. Ce 29 avril, la sélection couvre trois univers distincts : la cuisine, l'audio portable et la sécurité de la maison.
Trois coupons sont activables aujourd'hui seulement. RAKUTEN5 offre 5 € dès 39 € d'achats, et couvre l'ensemble du site hors exclusions. RAKUTEN30 offre 30 € dès 299 € d'achats, applicable sur les produits éligibles.
Quels produits retenir dans cette sélection ?
- Moulinex Easy Fry Mega EZ855BF0 à 64,99 € avec coupon RAKUTEN5 (+ 0,65 € remboursé)
- Batterie de cuisine TEFAL Ingenio Emotion 10 pièces à 69,99 € avec coupon RAKUTEN5 (+ 2,80 € remboursés)
- JBL Boombox 4 à 369,99 € avec coupon RAKUTEN30 (+ 14,80 € remboursés)
- LG F14R15WHS machine à laver 11 kg à 462,01 € avec coupon RAKUTEN30 (+ 4,62 € remboursés)
- Somfy Home Alarm Essential Starter Pack à 299,00 € avec coupon SOMFY50 (+ 14,95 € remboursés)
Tour d'horizon des produits : ce qu'ils valent vraiment
Cinq références, trois univers distincts. Un tour d'horizon rapide pour savoir où concentrer son attention.
Moulinex Easy Fry Mega EZ855BF0 à 64,99 €
L'air fryer familial de Moulinex revient à moins de 65 € grâce au coupon RAKUTEN5, un niveau de prix qui le rend difficile à ignorer pour les foyers de 4 personnes et plus. Sa capacité de 7,5 litres, ses 8 programmes prédéfinis et son panier compatible lave-vaisselle en font un produit fonctionnel, sans chichis. Moulinex s'engage par ailleurs sur une disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans, ce qui est rare dans la catégorie. Quelques limites néanmoins : la température maximale plafonne à 200 °C et il n'existe pas de mode de déshydratation à basse température. Mais à ce tarif pour une friteuse à air de grande capacité, c'est une proposition sérieuse.
Batterie de cuisine TEFAL Ingenio Emotion 10 pièces à 69,99 €
La gamme Ingenio de Tefal jouit d'une réputation solide dans le domaine du petit électroménager. Son système de manche amovible et empilable facilite le rangement et le passage au four, ce qui en fait une solution pratique pour les cuisines exiguës. Dix pièces à 70 €, c'est un rapport volume / prix cohérent pour renouveler un équipement vieillissant ou compléter un set existant.
JBL Boombox 4 à 369,99 €
L'enceinte portable JBL Boombox 4, lancée à 499,99 € en septembre 2025, passe à 369,99 € après application du coupon RAKUTEN30, soit 130 € de moins que son prix de lancement. Elle embarque une certification IP68, une autonomie annoncée de 34 heures, la technologie AI Sound Boost pour optimiser le rendu sonore en temps réel, et le mode Bass Boost disponible en deux variantes. JBL revendique une augmentation de 50 % de la puissance par rapport à la version précédente, avec une réduction simultanée de la distorsion, le tout dans un boîtier allégé de 12 % par rapport à la Boombox 3. À 370 €, c'est l'offre la plus premium de cette sélection, clairement orientée vers les amateurs de son en extérieur.
LG F14R15WHS machine à laver 11 kg à 462,01 €
Les gros électroménagers sont rares dans les sélections French Days, ce qui rend cette offre un peu atypique. La machine à laver LG de 11 kg en chargement frontal s'adresse aux grands foyers. À 462 € après coupon, elle se situe dans une fourchette de prix compétitive pour cette capacité. LG propose généralement sur ce segment des appareils reconnus pour leur fiabilité, mais vérifiez bien les caractéristiques exactes du modèle (programme vapeur, classe énergétique) avant de valider.
Somfy Home Alarm Essential Starter Pack à 299 €
Le pack de démarrage Somfy Home Alarm Essential descend à 299 € grâce au coupon SOMFY50, exclusivement disponible sur la boutique officielle Somfy de Rakuten. La gamme Somfy Home Alarm s'est taillé une place sérieuse parmi les alarmes connectées sans abonnement, avec une installation autonome sans technicien et une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri via le boîtier TaHoma. Notre test Clubic du modèle Advanced de la gamme a salué la qualité de construction et la technologie IntelliTAG des capteurs d'ouverture. L'Essential constitue l'entrée dans cet écosystème, avec un pack de démarrage conçu pour un appartement ou une maison de taille modeste.
Ce que vaut vraiment cette sélection
Le profil de cette sélection Rakuten est clairement orienté maison et foyer : on est loin d'une sélection tech haut de gamme, mais c'est précisément ce qui lui donne sa cohérence. Les offres s'adressent à des besoins concrets : équiper une cuisine, écouter de la musique dehors, ou sécuriser un logement sans abonnement mensuel. Le mécanisme coupon + cashback ajoute une petite couche de complexité à l'achat, mais le résultat final reste positif sur les produits les plus chers de la liste.
Cette sélection Rakuten s'adresse aux personnes qui ont un projet d'équipement maison concret ce 29 avril, pas aux chasseurs de bonnes affaires en quête d'un coup de cœur impulsif. Le Moulinex Easy Fry Mega est sans doute l'achat le plus facile à valider dans la liste : le prix est bas, le produit est mature et les besoins familiaux sont clairs.
La JBL Boombox 4 intéressera les amateurs de son en plein air qui attendent l'enceinte depuis sa sortie. Quant au Somfy Home Alarm Essential, c'est une entrée pertinente dans la sécurité connectée sans abonnement, surtout pour ceux qui disposent déjà d'équipements Somfy. Pensez simplement à saisir vos coupons avant minuit.
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French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Du 29 avril au 5 mai, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.
Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !