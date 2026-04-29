Cinq références, trois univers distincts. Un tour d'horizon rapide pour savoir où concentrer son attention.

Moulinex Easy Fry Mega EZ855BF0 à 64,99 €

L'air fryer familial de Moulinex revient à moins de 65 € grâce au coupon RAKUTEN5, un niveau de prix qui le rend difficile à ignorer pour les foyers de 4 personnes et plus. Sa capacité de 7,5 litres, ses 8 programmes prédéfinis et son panier compatible lave-vaisselle en font un produit fonctionnel, sans chichis. Moulinex s'engage par ailleurs sur une disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans, ce qui est rare dans la catégorie. Quelques limites néanmoins : la température maximale plafonne à 200 °C et il n'existe pas de mode de déshydratation à basse température. Mais à ce tarif pour une friteuse à air de grande capacité, c'est une proposition sérieuse.

Batterie de cuisine TEFAL Ingenio Emotion 10 pièces à 69,99 €

La gamme Ingenio de Tefal jouit d'une réputation solide dans le domaine du petit électroménager. Son système de manche amovible et empilable facilite le rangement et le passage au four, ce qui en fait une solution pratique pour les cuisines exiguës. Dix pièces à 70 €, c'est un rapport volume / prix cohérent pour renouveler un équipement vieillissant ou compléter un set existant.

JBL Boombox 4 à 369,99 €

L'enceinte portable JBL Boombox 4, lancée à 499,99 € en septembre 2025, passe à 369,99 € après application du coupon RAKUTEN30, soit 130 € de moins que son prix de lancement. Elle embarque une certification IP68, une autonomie annoncée de 34 heures, la technologie AI Sound Boost pour optimiser le rendu sonore en temps réel, et le mode Bass Boost disponible en deux variantes. JBL revendique une augmentation de 50 % de la puissance par rapport à la version précédente, avec une réduction simultanée de la distorsion, le tout dans un boîtier allégé de 12 % par rapport à la Boombox 3. À 370 €, c'est l'offre la plus premium de cette sélection, clairement orientée vers les amateurs de son en extérieur.

LG F14R15WHS machine à laver 11 kg à 462,01 €

Les gros électroménagers sont rares dans les sélections French Days, ce qui rend cette offre un peu atypique. La machine à laver LG de 11 kg en chargement frontal s'adresse aux grands foyers. À 462 € après coupon, elle se situe dans une fourchette de prix compétitive pour cette capacité. LG propose généralement sur ce segment des appareils reconnus pour leur fiabilité, mais vérifiez bien les caractéristiques exactes du modèle (programme vapeur, classe énergétique) avant de valider.

Somfy Home Alarm Essential Starter Pack à 299 €

Le pack de démarrage Somfy Home Alarm Essential descend à 299 € grâce au coupon SOMFY50, exclusivement disponible sur la boutique officielle Somfy de Rakuten. La gamme Somfy Home Alarm s'est taillé une place sérieuse parmi les alarmes connectées sans abonnement, avec une installation autonome sans technicien et une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri via le boîtier TaHoma. Notre test Clubic du modèle Advanced de la gamme a salué la qualité de construction et la technologie IntelliTAG des capteurs d'ouverture. L'Essential constitue l'entrée dans cet écosystème, avec un pack de démarrage conçu pour un appartement ou une maison de taille modeste.