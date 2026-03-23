Le Samsung QLED TQ65Q6F 65 pouces n’est pas le modèle le plus haut de gamme de la gamme Samsung, mais il réunit les arguments essentiels pour équiper un salon sans compromis évident sur la qualité d’image. Quantum Dot, processeur Q4 Lite, 4K UHD, HDR10+, Gaming Hub et AirPlay 2 : le tout dans un téléviseur de 164 cm de diagonale, à un prix qui descend exceptionnellement sous la barre des 500 €.

Cette offre peut avoir du sens pour un premier grand écran en salon, une chambre parentale, ou pour remplacer une TV vieillissante sans exploser son budget. Vous pouvez consulter l’offre directement avant expiration ce soir à minuit.