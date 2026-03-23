Ce soir à 23h59, une remise de 41% sur le Samsung QLED TQ65Q6F 65 pouces s’arrête net : il passe de 849 € à 499 €, un tarif rare pour un grand écran QLED avec Quantum Dot et Smart TV. Avant de foncer, quelques minutes pour comprendre ce que vaut vraiment cette TV et pour qui elle a du sens.
Le Samsung QLED TQ65Q6F 65 pouces n’est pas le modèle le plus haut de gamme de la gamme Samsung, mais il réunit les arguments essentiels pour équiper un salon sans compromis évident sur la qualité d’image. Quantum Dot, processeur Q4 Lite, 4K UHD, HDR10+, Gaming Hub et AirPlay 2 : le tout dans un téléviseur de 164 cm de diagonale, à un prix qui descend exceptionnellement sous la barre des 500 €.
Cette offre peut avoir du sens pour un premier grand écran en salon, une chambre parentale, ou pour remplacer une TV vieillissante sans exploser son budget. Vous pouvez consulter l’offre directement avant expiration ce soir à minuit.
Une fenêtre de 24 heures sur un QLED 65 " à 499€
Le marché des TV 65 pouces a beaucoup évolué depuis 2024 : les marques chinoises comme Hisense, TCL ou Xiaomi proposent des dalles correctes autour de 400 à 500 €, mais sans toujours offrir la richesse colorimétrique d’une vraie Quantum Dot certifiée.
À ce tarif, le Q6F impose d’emblée son positionnement : la technologie Quantum Dot de Samsung couvre 100% du volume couleur DCI-P3, une certification sérieuse qui place ce téléviseur nettement au-dessus de la moyenne des LED classiques à ce prix. L’offre se termine ce soir et aucune prolongation n’est garantie, ce qui impose une décision rapide mais réfléchie.
Grand écran, son adaptatif et Gaming Hub : ce que ce TV sait vraiment faire
Côté image, la Quantum Dot garantit des couleurs nettement plus précises qu’une LED classique, avec des tons plus naturels et une luminosité supérieure en HDR, un point que Clubic avait déjà relevé dans ses analyses des gammes Samsung QLED entrée de gamme. Le processeur Q4 Lite prend en charge l’upscaling des contenus en 4K, ce qui se révèle utile au quotidien puisque la majorité des chaînes TNT diffusent en HD voire en SD.
Le Gaming Hub centralise l’accès aux plateformes cloud gaming comme Xbox Game Pass, GeForce Now ou Amazon Luna, sans console branchée, ce qui est un vrai plus pour les joueurs occasionnels. Sur le son, l’OTS Lite et le Q-Symphony offrent un traitement spatial honnête pour une TV à ce prix, même si une barre de son reste recommandée pour les cinéphiles.
Face à la concurrence, que vaut-il vraiment ?
À 499 €, le Samsung Q6F se retrouve face à des alternatives sérieuses : un TCL C755 ou un Hisense U7NQ en 65 pouces dépassent ce budget mais offrent une dalle Mini LED avec des noirs bien plus profonds et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.
Le Q6F reste sur un rétroéclairage Edge LED et un taux de rafraîchissement de 60 Hz natif, ce qui le pénalise sur les contenus sportifs rapides et les jeux exigeants en fluidité. Son vrai atout réside dans l’écosystème Samsung : interface Tizen mature, applications opérateurs intégrées, Knox Security et compatibilité AirPlay 2 qu’on ne retrouve pas systématiquement chez la concurrence à ce prix.
Ce que cette offre vaut concrètement
À 499 € pour 65" de QLED, le rapport format/prix est objectivement difficile à ignorer. Ce TV conviendra à un usage quotidien polyvalent, mais il est utile d’en connaître les limites avant de valider l’achat.
✅ Les points forts
- Technologie Quantum Dot avec 100% du volume couleur DCI-P3 certifié
- Taille généreuse de 65 pouces à un prix sous les 500 €
- Smart TV Tizen complète : AirPlay 2, Gaming Hub, apps opérateurs intégrées
- Upscaling 4K via Q4 Lite pour améliorer les contenus HD et SD
- Knox Security pour la protection des données personnelles
- Son OTS Lite + Q-Symphony pour un résultat au-dessus de la moyenne en entrée de gamme
❌ Les points faibles
- Rétroéclairage Edge LED : noirs moins profonds qu’une Mini LED ou une OLED
- 60 Hz natif : peu adapté au gaming compétitif ou au sport en 120 fps
- Pas de port USB 3.0 ou de HDMI 2.1 eARC mentionné : connectique limitée pour les configs gaming haut de gamme
- Classe énergétique G : consommation électrique à surveiller, surtout sur le long terme
- Angles de vision limités, défaut récurrent de la gamme Q6 selon les tests
✅ Verdict de la rédaction :
Le Samsung QLED TQ65Q6F 65 pouces à 499 € est une offre honnête pour qui cherche un grand écran de salon sans se lancer dans un investissement premium. C’est le téléviseur de ceux qui veulent profiter du streaming, du gaming cloud et d’une image colorimétrique soignée au quotidien, sans concessions rédhibitoires à ce prix.
En revanche, les joueurs PC habitués aux 120 fps, les cinéphiles férus de noirs absolus ou les utilisateurs exigeants sur les angles de vision feront mieux de regarder du côté des Mini LED ou des OLED dès 700 à 800 €. L’horloge tourne : cette offre s’arrête ce soir à 23h59, ce qui laisse peu de place à l’hésitation.
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