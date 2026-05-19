Moins de 100 € pour un téléviseur connecté sous Google TV : l'offre en cours sur AliExpress place la Xiaomi TV A 32 (2025) dans une fenêtre de prix difficile à ignorer. Avant de valider votre panier, voici ce que la rédaction pense vraiment de ce modèle et pour qui il peut avoir du sens.
Voici la Xiaomi TV A 32 (2025) à 98,33 € au lieu de 155,06 € chez AliExpress, avec le code promo SSFR11 !
À 98,33 € avec le code promo SSFR11, la Xiaomi TV A 32 (2025) s'installe comme l'une des propositions les plus accessibles du moment dans le segment des petits écrans connectés. Ce modèle 32 pouces sous Google TV cible clairement les pièces secondaires : chambre d'enfant, bureau, cuisine ou coin lecture. Vous pouvez profiter de cette offre en vous rendant directement sur la page AliExpress dédiée à ce téléviseur Xiaomi. La remise dépasse les 36 % par rapport au prix catalogue, ce qui mérite qu'on s'y attarde quelques minutes.
Ce téléviseur s'adresse avant tout à ceux qui cherchent un écran intelligent sans investissement conséquent, et non à qui projette une expérience cinéma dans le salon principal.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV A 32 (2025) ?
- Prix sous les 100 € : avec le code SSFR11, ce modèle 2025 tombe sous la barre symbolique, ce qui en fait l'une des Smart TV les plus accessibles du marché en ce moment.
- Google TV natif : l'interface centralise vos abonnements streaming (Netflix, Prime Video, YouTube) et intègre l'Assistant Google ainsi que le Chromecast Built-in.
- Format 32 pouces polyvalent : compact mais suffisant pour une chambre adulte, une cuisine ou un bureau, avec une distance de visionnage idéale entre 1,5 et 2,5 mètres.
Un écran connecté taillé pour les espaces de proximité
La Xiaomi TV A 32 (2025) repose sur une dalle LED HD Ready (1 366 x 768 pixels) de 32 pouces, avec support HDR10 et HLG pour les contenus compatibles. Le système Google TV donne accès à l'ensemble du Play Store et intègre nativement l'Assistant Google et le Chromecast Built-in pour diffuser vos contenus depuis un smartphone en quelques secondes. Côté audio, les deux haut-parleurs de 5 W bénéficient des certifications Dolby Audio et DTS Virtual:X, ce qui améliore la spatialisation du son dans les pièces de taille contenue. La connectivité est solide pour le segment : deux ports HDMI, un port USB, Wi-Fi dual-band et Bluetooth 5.0 pour coupler facilement une paire d'écouteurs sans fil.
La rédaction Clubic, qui suit de près les téléviseurs d'entrée de gamme de la marque, souligne que ce type de positionnement convient très bien à un usage de proximité, à moins de deux mètres de l'écran, là où la résolution HD Ready reste tout à fait honnête.
Un positionnement affûté, mais des alternatives existent
À ce niveau de prix, la Xiaomi TV A 32 (2025) se retrouve face à des modèles comme le TCL 32S5400AF ou certains Hisense 32A4N, qui proposent eux aussi Google TV ou Android TV dans un format similaire. Ce Xiaomi se distingue par son rapport format/prix particulièrement agressif et une intégration Google TV soignée, mais il renonce à la résolution Full HD que quelques concurrents commencent à proposer à peine plus cher.
✅ Les points forts
- Prix sous les 100 € avec le code SSFR11 : une barrière difficile à franchir dans la catégorie Smart TV en 2025
- Google TV natif avec Play Store complet, Chromecast Built-in et Assistant Google intégrés d'office
- HDR10 et HLG pris en charge pour une image plus nuancée sur les contenus compatibles
- Son certifié Dolby Audio et DTS Virtual:X, enrichi malgré le format compact
- Design cadre ultra-fin avec finition métal, soigné pour ce positionnement tarifaire
❌ Les limites
- Résolution HD Ready (1 366 x 768) : certains concurrents proposent du Full HD à un prix très proche
- 1,5 Go de RAM : la navigation dans les menus peut manquer de fluidité au fil des mois d'utilisation
- Qualité sonore interne limitée pour un usage salon principal : une barre de son reste conseillée
- Fragilité de dalle signalée par certains utilisateurs : installation et manipulation à effectuer avec précaution
La promotion est limitée dans le temps : vérifiez la disponibilité de la Xiaomi TV A 32 (2025) à 98,33 € sur AliExpress avec le code SSFR11 avant qu'elle ne s'envole.
La Xiaomi TV A 32 (2025) à 98,33 € avec le code SSFR11 constitue une option sérieuse pour quiconque cherche un écran secondaire connecté sans se ruiner. Google TV bien intégré, format pratique, son enrichi par Dolby Audio et DTS Virtual:X : ce modèle remplit son contrat dans une chambre, un bureau ou une cuisine, à condition de ne pas en attendre plus que ce qu'il promet.
En revanche, si vous espérez une image Full HD, un contraste marqué ou une navigation toujours réactive après plusieurs mois d'utilisation, ce modèle montrera ses limites assez rapidement. Pour un usage secondaire et de proximité à moins de 100 €, c'est une opportunité qui mérite votre attention, à condition de ne pas rater le code promo.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,75 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-85 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 1 an avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199€ HT
- 2 To de cloud à vie pour 449 € : le bon plan pCloud Family
- Exclu Clubic : Proton Pass Plus est à 1 € le 1er mois au lieu de 4,99€