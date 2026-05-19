À 98,33 € avec le code promo SSFR11, la Xiaomi TV A 32 (2025) s'installe comme l'une des propositions les plus accessibles du moment dans le segment des petits écrans connectés. Ce modèle 32 pouces sous Google TV cible clairement les pièces secondaires : chambre d'enfant, bureau, cuisine ou coin lecture. Vous pouvez profiter de cette offre en vous rendant directement sur la page AliExpress dédiée à ce téléviseur Xiaomi. La remise dépasse les 36 % par rapport au prix catalogue, ce qui mérite qu'on s'y attarde quelques minutes.

Ce téléviseur s'adresse avant tout à ceux qui cherchent un écran intelligent sans investissement conséquent, et non à qui projette une expérience cinéma dans le salon principal.