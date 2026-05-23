Trouver un téléviseur 4K équipé du processeur α7 Gen8 de LG à moins de 300 € est une configuration que l'on ne rencontre pas tous les jours. PCComponentes affiche le LG 43UA74003LB à 296,37 € au lieu de 660,99 €, une décote de 55 % qui mérite qu'on analyse ce que recouvre vraiment cette offre.
Voici le LG 43UA74003LB 43 pouces 4K à 296,37 € au lieu de 660,99 € chez PCComponentes !
Le LG 43UA74003LB appartient à la gamme UHD 2025 du constructeur coréen, un modèle 43 pouces 4K qui embarque le processeur α7 AI Gen8 et la plateforme webOS 25, deux arguments rarement réunis sous les 300 €. Ce LG 43UA74003LB est actuellement affiché chez PCComponentes à 296,37 € au lieu de 660,99 €, avec une livraison vers la France depuis l'Espagne.
À ce tarif, la TV s'adresse aussi bien à qui cherche sa première Smart TV 4K qu'à celui qui souhaite équiper une chambre, une pièce secondaire ou un espace bureau sans se priver de connectivité, de gaming ou de streaming dans de bonnes conditions.
Pourquoi choisir le LG 43UA74003LB ?
- Processeur α7 AI Gen8 : le cerveau de la TV opère un upscaling IA convaincant pour affiner les contenus basse résolution et adapter dynamiquement l'image selon la scène, un traitement que LG réservait jusqu'ici à ses gammes supérieures.
- webOS 25 maintenu jusqu'en 2029 : la plateforme Smart TV de LG est reconnue pour sa fluidité et sa complétude, avec des mises à jour logicielles garanties sur cinq ans, ce qui prolonge sensiblement la durée de vie réelle du produit.
- 55 % de remise sur un modèle 2025 : à 296,37 € pour un téléviseur sorti cette année avec une fiche technique complète, l'écart par rapport au prix catalogue dépasse 364 €, un rapport valeur/prix difficile à ignorer dans cette tranche de marché.
Un 43 pouces polyvalent pour le streaming, le gaming casual et le home cinéma abordable
Sur le plan de l'image, le LG 43UA74003LB s'appuie sur une dalle LED 4K à 60 Hz natif, complétée par le Dynamic Tone Mapping et la prise en charge du HDR10 ainsi que du HLG pour valoriser les contenus haute gamme dynamique des plateformes de streaming. Pour les joueurs, la TV intègre ALLM (mode faible latence automatique), le VRR jusqu'à 60 Hz ainsi que le Game Optimizer avec accès intégré à GeForce NOW, un ensemble qui convient aux consoles PS5 et Xbox Series pour un jeu en 4K/60 fps.
Côté son, le système AI Sound Pro analyse le contenu pour adapter la restitution audio, et la sortie eARC simplifie la connexion à une barre de son ou un amplificateur pour une expérience home cinéma plus complète. Dans notre comparatif des meilleures TV 4K, la rédaction souligne la qualité constante de la marque sur ses modèles accessibles, portée notamment par la pertinence de l'interface webOS et la fiabilité du traitement d'image LG.
Face aux autres 43" 4K du marché, ce LG tient-il la comparaison ?
Dans la tranche des 43 pouces 4K à moins de 400 €, ce LG se distingue par la présence du processeur α7 Gen8 et de webOS 25, là où d'autres constructeurs proposent des plateformes moins abouties ou des puces d'une génération antérieure. Il ne disputera pas le terrain des dalles OLED ou Mini LED dont le contraste et la luminosité restent sans commune mesure, mais pour un usage courant orienté streaming, gaming casual et visionnage en soirée, il occupe une position pertinente dans son segment.
✅ Les points forts
- Processeur α7 AI Gen8 pour un upscaling IA convaincant sur tous types de contenus
- webOS 25 fluide et complet, maintenu avec mises à jour garanties jusqu'en 2029
- Compatibilité gaming : VRR, ALLM, Game Optimizer et accès intégré à GeForce NOW
- Remise de 55 % sur un modèle 2025, soit plus de 364 € d'économie sur le prix catalogue
- Polyvalence de l'écosystème : AirPlay 2, Google Home, Bluetooth et app LG ThinQ
❌ Les limites
- Dalle LED directe sans local dimming évolué : noirs et contraste en retrait face à un OLED ou un Mini LED
- Fréquence native de 60 Hz : pas adapté au gaming en 120 fps haute fréquence
- Pas de Dolby Vision : les amateurs de ce format HDR devront se tourner vers d'autres références
- Classe énergétique G : consommation à anticiper pour un usage quotidien intensif
Voici le LG 43UA74003LB 43 pouces 4K à 296,37 € au lieu de 660,99 € chez PCComponentes !
Le LG 43UA74003LB représente une entrée honnête dans le segment des Smart TV 4K actuelles, portée par un processeur IA de génération 2025, un écosystème webOS maintenu dans la durée et une dotation gaming suffisante pour les usages console courants. À 296,37 € avec plus de 364 € de remise sur le prix catalogue, la proposition de valeur est difficile à contester pour un téléviseur récent signé d'un constructeur de référence dans la dalle TV.
Cette TV conviendra en particulier à qui équipe un salon secondaire, une chambre ou un espace étudiant et recherche une image 4K propre, une Smart TV réactive et une compatibilité gaming de base sans investissement élevé. Ceux qui privilégient une image cinéma exigeante, avec des noirs profonds et un pic de luminosité élevé, gagneront à orienter leur budget vers une gamme OLED ou Mini LED : la différence sera sensible, mais le prix, lui, ne sera plus le même.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19€/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait Bouygues - B&You 130Go 5G à 11,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code WEEKEND26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 22 €
- Promo Verisure : Installation d’une alarme à partir de 199 € HT
- 2 To de cloud à vie pour 449 € : le bon plan pCloud Family