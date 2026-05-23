Sur le plan de l'image, le LG 43UA74003LB s'appuie sur une dalle LED 4K à 60 Hz natif, complétée par le Dynamic Tone Mapping et la prise en charge du HDR10 ainsi que du HLG pour valoriser les contenus haute gamme dynamique des plateformes de streaming. Pour les joueurs, la TV intègre ALLM (mode faible latence automatique), le VRR jusqu'à 60 Hz ainsi que le Game Optimizer avec accès intégré à GeForce NOW, un ensemble qui convient aux consoles PS5 et Xbox Series pour un jeu en 4K/60 fps.

Côté son, le système AI Sound Pro analyse le contenu pour adapter la restitution audio, et la sortie eARC simplifie la connexion à une barre de son ou un amplificateur pour une expérience home cinéma plus complète. Dans notre comparatif des meilleures TV 4K, la rédaction souligne la qualité constante de la marque sur ses modèles accessibles, portée notamment par la pertinence de l'interface webOS et la fiabilité du traitement d'image LG.