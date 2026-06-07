Une couche discrète bien souvent, mais bien réelle aussi, qui peut finir par troubler l’eau et gâcher un peu le plaisir de la baignade, notamment auprès de ceux qui ne jurent que par une eau cristalline. C’est précisément là que le robot aspirateur Redkey S100 entend jouer sa carte. Disponible en promotion jusqu’au 10 juin, son prix chute à 139,99 € au lieu de 163,99 €, soit une économie immédiate de 24 €. Une baisse de prix qui tombe à pic pour préparer la saison sans exploser le budget entretien.