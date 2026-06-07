Avec l’arrivée de l’été et des premières grosses chaleurs, nos piscines reprennent progressivement du service… Et avec elles, le même problème revient inlassablement, à savoir le fond du bassin qui accumule chaque jour feuilles, sable, insectes et autres poussières fines.
Une couche discrète bien souvent, mais bien réelle aussi, qui peut finir par troubler l’eau et gâcher un peu le plaisir de la baignade, notamment auprès de ceux qui ne jurent que par une eau cristalline. C’est précisément là que le robot aspirateur Redkey S100 entend jouer sa carte. Disponible en promotion jusqu’au 10 juin, son prix chute à 139,99 € au lieu de 163,99 €, soit une économie immédiate de 24 €. Une baisse de prix qui tombe à pic pour préparer la saison sans exploser le budget entretien.
Le robot piscine Redkey S100 en promotion juste avant l’été
Le Redkey S100 mise sur une approche simple, presque « artisanale » de l’entretien de piscine. Pas de câble à démêler, pas de tuyau à raccorder, pas d’application mobile à configurer… On le pose délicatement dans l’eau avec sa poignée, il fait le travail, et dans cette catégorie, cette simplicité est loin d’être anodine.
Sous le capot, on retrouve deux moteurs associés à une double entrée d’eau. De quoi promettre un débit de 85L/min, suffisant pour aspirer efficacement tous les débris du fond du bassin. Feuilles mortes, grains de sable, petites particules organiques, insectes… Le robot est pensé pour traiter ce que la filtration classique laisse souvent passer au quotidien.
Autre point clé important à signaler ici, son système de filtration de 180μm. Ce maillage permet de capturer les particules fines responsables de l’eau légèrement trouble, qui donnent parfois cet effet voilé. Après un cycle, le panier de filtration parle de lui-même, on y retrouve une accumulation visible de résidus, preuve concrète du nettoyage effectué, et l’ensemble se nettoie en quelques secondes au jet d’eau.
Côté autonomie, le S100 embarque une batterie de 5200 mAh. De quoi tenir jusqu’à environ 130 minutes en fonctionnement continu (comptez environ 4 heures pour une recharge complète). Une endurance largement suffisante pour couvrir l’immense majorité des piscines privées.
L’appareil est également capable de gérer des pentes jusqu’à environ 18°, ce qui lui permet de passer sans difficulté des zones peu profondes aux zones plus profondes du bassin. Lorsque la batterie devient faible, le robot vient se placer automatiquement vers le bord de la piscine. Grâce à la perche télescopique fournie, il peut ensuite être récupéré facilement.
En revanche, il convient d’être parfaitement clair et transparent sur son périmètre d’action. Le Redkey S100 ne grimpe pas aux parois et il ne nettoie pas la ligne d’eau (ni d’éventuelles marches). Il se concentre uniquement sur le fond, là où s’accumulent les dépôts les plus fréquents. Une spécialisation totalement assumée, qui en fait un outil complémentaire (et accessible) plutôt qu’un nettoyeur tout-en-un.
Au final, ce Redkey S100 joue la carte de l’efficacité ciblée et de la simplicité d’usage. Et à moins de 140 € en promotion, il devient une option sérieuse pour ceux qui veulent un fond de piscine propre sans effort ni installation complexe et/ou dépense déraisonnable.