Le Dreame H12 Pro FlexReach n’est pas une simple mise à jour cosmétique du H12 Pro, c’est une version repensée autour d’une articulation à 180° qui change radicalement l’accès aux zones difficiles, comme sous les meubles bas ou le long des plinthes. Avec ses 18 000 Pa d’aspiration, sa brosse auto-nettoyante à eau chaude à 90 °C et son séchage intégré en 5 minutes, il s’attaque aux deux limitations les plus frustantes des aspirateurs laveurs : l’efficacité dans les recoins et l’hygiène de la brosse entre les utilisations.

À 199 €, soit le prix le plus bas observé sur ce modèle, la proposition mérite une vraie attention, surtout pour les foyers avec animaux ou planchers étendus. Retrouvez l’offre sur Amazon avant ce soir minuit, dernier délai des Ventes Flash.