Les ventes flash Amazon ont officiellement tiré leur révérence, mais certaines promotions s’accrochent, et parfois pour de bonnes raisons. Le Roborock QV 35A, robot aspirateur-laveur avec station multifonctionnelle, affiche toujours -44% à 329,99 € : on vous dit si l’offre tient vraiment la route.
Le marché des robots aspirateurs-laveurs a considérablement évolué ces dernières années, et Roborock figure parmi les marques qui ont le mieux accompagné cette montée en gamme progressive. Le QV 35A s’inscrit dans un segment très disputé, celui des modèles avec station complète sous les 350 €, où la promesse d’autonomie maximale se confronte souvent à la réalité du terrain.
À 329,99 € contre 589,99 € il y a moins d’un mois, c’est clairement le profil des foyers actifs, avec animaux ou grandes surfaces, qui est visé. Si vous hésitez encore, la fiche produit complète est disponible directement sur Amazon.
Une remise sérieuse sur un modèle bien équipé
La réduction de 44% affichée par Amazon est calculée sur le prix le plus bas observé au cours des 30 derniers jours, soit 589,99 €, une base de référence réelle, pas un prix catalogue gonflé artificiellement.
Dans la gamme Roborock, le QV 35A se positionne entre les entrées de gamme sans station et les modèles premium à plus de 600 € dotés de bras latéraux extensibles ou de reconnaissance d’obstacles par IA avancée.
À ce prix, il offre un niveau d’autonomie rarement accessible dans cette catégorie de budget, avec une station qui vide, remplit, lave et sèche sans intervention humaine.
Un robot pensé pour les maisons à fort trafic et les animaux
Ce qui distingue concrètement le QV 35A de ses rivaux directs, c’est la combinaison d’une puissance d’aspiration de 8 000 Pa et d’une station tout-en-un réellement polyvalente. Le réservoir d’eau de 4 litres couvre jusqu’à 330 m², le sac à poussière de 2,7 litres tient environ 7 semaines, et les serpillières rotatives à 200 tr/min bénéficient d’un séchage automatique après chaque passage.
La brosse principale en caoutchouc, certifiée SGS pour un taux d’emmêlement de 0%, est un argument concret pour les foyers avec chiens ou chats à poils longs. La navigation LiDAR PreciSense cartographie l’espace en temps réel et mémorise jusqu’à 4 niveaux de logement, ce qui le rend particulièrement pertinent pour les maisons à étages, un point régulièrement mis en avant dans les comparatifs de la rédaction sur les robots haut de gamme.
Ce que le QV 35A apporte… et ce qu’il ne remplace pas
Face à la concurrence directe des Dreame L20 Ultra ou Ecovacs X2 Combo, le Roborock QV 35A joue la carte de l’écosystème mature et de la fiabilité applicative. Ce qu’il ne propose pas, en revanche, c’est un système d’évitement d’obstacles à vision RGB ou une détection IA comparable aux modèles à plus de 500 €, ni un relevage suffisant pour les tapis à poils mi-longs.
Ce qu’il faut peser avant de valider le panier
Avant de cliquer sur “Commander”, il est utile de confronter les promesses marketing à l’usage quotidien réel, voici ce que ce robot fait bien, et là où il montre ses limites.
✅ Les points forts
- Puissance d’aspiration de 8 000 Pa efficace sur les débris incrustés et les poils d’animaux
- Station tout-en-un avec vidage automatique, remplissage d’eau, lavage et séchage des serpillières
- Deux serpillières rotatives à 200 tr/min avec 30 niveaux de débit d’eau réglables
- Brosse anti-emmêlement en caoutchouc certifiée SGS, idéale pour les foyers avec animaux
- Cartographie multi-étages jusqu’à 4 niveaux et navigation LiDAR précise
- Application complète avec planification, zones interdites et compatibilité commande vocale
❌ Les points faibles
- Évitement d’obstacles Reactive Tech basique, sans vision RGB ni IA de reconnaissance avancée
- Relevage de 10 mm limité aux moquettes ras, insuffisant pour les tapis épais
- Station volumineuse nécessitant un espace dédié permanent
- Absence de détection de sols mouillés ou d’alerte en cas de fuite
- Pas de bras latéral extensible, contrairement à certains concurrents dans la même gamme de prix
✅ Verdict de la rédaction :
Le Roborock QV 35A à 329,99 € représente une opportunité concrète pour qui cherche un robot capable de gérer l’essentiel du nettoyage en totale autonomie sans dépasser les 350 €. Il s’adresse en priorité aux foyers avec animaux de compagnie, aux logements de plus de 80 m² et à ceux qui veulent réduire au maximum les interventions manuelles hebdomadaires.
En revanche, si vos sols sont couverts de tapis épais ou si vous attendez une précision d’évitement d’obstacles comparable aux flagships Roborock S8 MaxV Ultra, le QV 35A ne sera pas à la hauteur de vos attentes. La dynamique promotionnelle post-ventes flash ne se maintient jamais très longtemps : à ce tarif et avec cette dotation, la fenêtre mérite d’être saisie avant que les stocks ou les prix ne basculent.
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