Le marché des robots aspirateurs-laveurs a considérablement évolué ces dernières années, et Roborock figure parmi les marques qui ont le mieux accompagné cette montée en gamme progressive. Le QV 35A s’inscrit dans un segment très disputé, celui des modèles avec station complète sous les 350 €, où la promesse d’autonomie maximale se confronte souvent à la réalité du terrain.

À 329,99 € contre 589,99 € il y a moins d’un mois, c’est clairement le profil des foyers actifs, avec animaux ou grandes surfaces, qui est visé. Si vous hésitez encore, la fiche produit complète est disponible directement sur Amazon.