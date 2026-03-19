Le Samsung Galaxy A26 5G figure parmi les références accessibles de Samsung dans le segment milieu de gamme, positionné juste en dessous des Galaxy A36 et A56. Avec un prix catalogue affiché à 319 €, le voir tomber à 99 € interpelle forcément ; mais ce tarif repose sur une mécanique d’avantages multiples qu’il convient de bien comprendre avant tout achat.

Cette offre RED by SFR s’adresse avant tout à ceux qui cherchent à basculer vers la 5G sans exploser leur budget, tout en bénéficiant d’un forfait sans engagement. Si vous souhaitez profiter de cette combinaison, le Galaxy A26 5G est disponible directement sur le site de RED by SFR.