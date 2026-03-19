RED by SFR relance une offre combinée smartphone + forfait particulièrement agressive sur le Samsung Galaxy A26 5G, ramenant son prix à 99 € grâce à plusieurs mécanismes de remise cumulés.
Le Samsung Galaxy A26 5G figure parmi les références accessibles de Samsung dans le segment milieu de gamme, positionné juste en dessous des Galaxy A36 et A56. Avec un prix catalogue affiché à 319 €, le voir tomber à 99 € interpelle forcément ; mais ce tarif repose sur une mécanique d’avantages multiples qu’il convient de bien comprendre avant tout achat.
Cette offre RED by SFR s’adresse avant tout à ceux qui cherchent à basculer vers la 5G sans exploser leur budget, tout en bénéficiant d’un forfait sans engagement. Si vous souhaitez profiter de cette combinaison, le Galaxy A26 5G est disponible directement sur le site de RED by SFR.
Ce que cache vraiment le prix de 99 €
L’offre se décompose en trois niveaux d’avantages distincts : une remise immédiate de 170 € appliquée directement au panier, une offre de remboursement SFR de 50 € à demander après l’achat, et un bonus reprise de 30 € conditionné à l’échange d’un ancien smartphone.
Ces 250 € d’avantages cumulés font mécaniquement descendre le prix à 99 €, mais attention : les 80 € restants (ODR + reprise) ne sont pas immédiats et nécessitent des démarches actives de votre part. Le tout est conditionné à la souscription d’un forfait RED 150 Go 5G à 9,99 €/mois, sans engagement, un tarif cohérent avec le marché des opérateurs virtuels.
Un écran OLED et la 5G : les atouts qui comptent
Le Galaxy A26 5G embarasse une dalle OLED, ce qui reste un avantage notable à ce niveau de prix, même si sa fréquence de rafraîchissement et sa luminosité de crête ne rivalisent pas avec les modèles supérieurs de la gamme. Côté connectivité, il est compatible 5G et Bluetooth 5.3, et accepte les cartes microSD pour étendre son stockage depuis la version 128 Go.
En revanche, le WiFi se limite au standard ac (WiFi 5), là où le Galaxy A36 passe déjà au WiFi 6, une concession visible à l’usage pour les transferts intensifs en réseau domestique. Les tests menés par des rédactions spécialisées soulignent un appareil photo correct pour son prix, mais des performances CPU qui peinent face à la concurrence chinoise au même tarif.
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Face à la concurrence, où se situe-t-il vraiment ?
Le Galaxy A26 5G souffre d’une pression concurrentielle féroce : plusieurs smartphones chinois (notamment chez Xiaomi ou Poco) proposent des processeurs plus véloces et une connectivité WiFi 6 dans la même fourchette de prix. Ce que Samsung apporte en échange, c’est une promesse de suivi logiciel plus durable, un écosystème One UI rodé, et une fiabilité perçue qui rassure une partie du public.
Ce qu’il faut peser avant de décider
Difficile de nier l’attractivité brute du prix affiché, mais l’offre mérite qu’on la regarde en face avec ses subtilités. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à effectuer les démarches de remboursement, à proposer un ancien téléphone à la reprise, et à vous engager sur ce forfait, même sans engagement contractuel, le changement d’opérateur a un coût psychologique.
✅ Les points forts
- Prix final de 99 € très compétitif pour un smartphone 5G de marque Samsung avec écran OLED
- Forfait 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement : flexible et bien positionné tarifairement
- Lecteur microSD pour étendre la capacité de stockage, rare à ce niveau de gamme
- Galaxy AI intégré (Circle to Search, Gemini) pour une touche d’IA accessible
- Design soigné avec dos en verre, agréable en main
❌ Les points faibles
- Les 80 € d’ODR + bonus reprise nécessitent des démarches post-achat, sans garantie de simplicité
- WiFi ac (WiFi 5) seulement, là où la concurrence propose déjà le WiFi 6 au même prix
- Aucun chargeur bloc secteur fourni dans la boîte, un achat supplémentaire à prévoir
- Performances CPU en retrait face aux alternatives chinoises dans la même gamme de prix
- Pas de prise jack 3,5 mm
✅ Verdict de la rédaction :
Cette offre RED by SFR a le mérite d’exister : 99 € pour un Samsung Galaxy A26 5G avec écran OLED et un forfait 5G flexible, c’est objectivement difficile à ignorer pour qui cherche à s’équiper sans se ruiner.
Elle s’adresse en priorité aux utilisateurs qui veulent franchir le cap de la 5G avec une marque rassurante, sans craindre les démarches de remboursement différé, et qui ont idéalement un vieux smartphone à reprendre pour gratter les 30 € supplémentaires.
En revanche, si vous êtes un utilisateur exigeant sur les performances réseau ou la puissance brute, les alternatives chinoises au même budget méritent un regard comparatif sérieux avant de trancher.
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