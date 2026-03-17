Deux smartphones Google, deux bons plans, et un choix bien moins évident qu’il n’y paraît. Le Pixel 9, noté 9/10 par la rédaction lors de son test en 2024, reste à ce jour l’un des smartphones Android les plus polyvalents de sa génération ; quant au Pixel 10, sorti en août 2025 et noté 8/10, il apporte quelques vraies nouveautés tout en accusant des régressions inattendues.

Ces deux appareils partagent le même format compact de 6,3 pouces en 128 Go Noir Volcanique, et sont tous deux disponibles en ce moment sur Amazon à des tarifs fortement réduits.