Amazon casse les prix sur deux générations de Pixel en même temps : le Pixel 9 s’affiche à 499€ avec chargeur 45 W inclus, tandis que le Pixel 10 descend à 699€, tous deux lancés à 899€. Avant de trancher, il y a quelques points essentiels à connaître ; dont certains pourraient vous surprendre.
Deux smartphones Google, deux bons plans, et un choix bien moins évident qu’il n’y paraît. Le Pixel 9, noté 9/10 par la rédaction lors de son test en 2024, reste à ce jour l’un des smartphones Android les plus polyvalents de sa génération ; quant au Pixel 10, sorti en août 2025 et noté 8/10, il apporte quelques vraies nouveautés tout en accusant des régressions inattendues.
Ces deux appareils partagent le même format compact de 6,3 pouces en 128 Go Noir Volcanique, et sont tous deux disponibles en ce moment sur Amazon à des tarifs fortement réduits.
Deux générations, deux remises : l’essentiel de l’offre
L’offre Amazon mérite d’être contextualisée avec précision. Le Pixel 9 passe à 499 € (contre 549 € précédemment), soit 44% sous son prix de lancement de 899 €, et ce bundle inclut un chargeur rapide 45 W, une valeur ajoutée concrète souvent facturée 30 à 40 € séparément.
Le Pixel 10, lui, s’affiche à 699 € sans chargeur dans la boîte, ce qui représente 200 € de moins que son tarif d’introduction, identique à celui du Pixel 9 à sa sortie. Deux remises significatives, donc, mais avec un rapport valeur/prix clairement asymétrique entre les deux modèles.
Ce qui les distingue vraiment à l’usage
Les deux smartphones partagent un châssis identique, mais leurs profils techniques divergent sur plusieurs points décisifs. Le Pixel 9 embarque le Tensor G4 avec un capteur photo principal de 50 Mpx sur un grand capteur 1/1,31 pouce, que la rédaction décrivait comme « irréprochable » dans sa restitution des couleurs et des détails, avec une photo de nuit parmi les meilleures du marché Android.
Le Pixel 10 corrige la principale lacune du Pixel 9 avec un téléobjectif optique 5x (une première pour un modèle standard) mais s’offre ce luxe au prix d’un capteur principal rétrogradé, emprunté au Pixel 9a avec des photosites plus petits (0,8 µm contre 1,2 µm sur le Pixel 9). Ajoutez à cela que le Pixel 9 bénéficie du Wi-Fi 7 là où le Pixel 10 se contente du Wi-Fi 6E, et la hiérarchie technique se complique franchement.
Un successeur étonnamment en recul sur certains points
Le Pixel 10 profite du Tensor G5 gravé en 3 nm, mais son test a mis en évidence un thermal throttling sévère qui plombe ses performances brutes parfois en dessous de celles du Pixel 9, chose rarissime pour un successeur. Sa recharge filaire régresse également, passant de 45 W à 30 W, tandis que le Pixel 10 introduit en contrepartie la compatibilité Qi2 et un écran légèrement plus lumineux à 3 000 nits, contre 2 700 nits sur le Pixel 9.
Pixel 9 ou Pixel 10 : ce que dit l’usage réel
Avant de regarder les listes de points forts et faibles, il faut poser la bonne question : quelle est votre pratique photographique au quotidien ? Si vous cadrez principalement en grand-angle et en ultra grand-angle, le Pixel 9 reste supérieur. Si vous êtes régulièrement à distance de votre sujet et appréciez un vrai zoom optique, le Pixel 10 reprend l’avantage malgré ses faiblesses.
✅ Les points forts
Pixel 9 :
Capteur photo principal de très haute qualité (50 Mpx, 1/1,31 pouce), chargeur 45 W inclus dans le bundle Amazon, Wi-Fi 7 pour une connectivité actuelle, performances thermiquement plus stables, autonomie généreuse dépassant facilement une journée et demie selon notre test, 7 ans de mises à jour Android garantis.
Pixel 10 :
Téléobjectif optique 5x (zoom jusqu’à 20x), compatibilité Qi2 et accessoires MagSafe, écran légèrement plus lumineux à 3 000 nits, Android 16 préinstallé, 7 ans de mises à jour Android garantis.
❌ Les points faibles
Pixel 9 :
Absence de téléobjectif optique (zoom numérique limité à 8x), non compatible Qi2, écran sans dalle LTPO.
Pixel 10 :
Capteur principal rétrogradé vers le module du Pixel 9a, performances en retrait à cause de la chauffe du Tensor G5, recharge filaire limitée à 30 W (régression vs le Pixel 9), Wi-Fi 6E seulement, 200 € de plus sans chargeur fourni.
✅ Verdict de la rédaction :
C’est le retournement de situation de cette double promotion : à 499 €, bundle chargeur 45 W compris, le Pixel 9 est objectivement l’offre la plus pertinente du duo. Il conserve en 2026 toutes ses qualités photographiques et logicielles, avec sept ans de mises à jour encore devant lui. Si vous ne ressentez pas le besoin quotidien d’un zoom optique longue portée, il n’existe aucune raison solide de dépenser 200 € supplémentaires.
Le Pixel 10 s’adresse en priorité aux utilisateurs ayant une vraie pratique du téléobjectif, ou souhaitant profiter de la recharge Qi2 : dans ces cas précis, le surcoût se justifie pleinement. Pour tous les autres, le Pixel 9 à 499 € est l’une des meilleures affaires du moment sur Android, et Amazon a rarement proposé un tel rapport qualité/prix sur un appareil Google.
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