Nouveau venu dans la gamme Xiaomi, le POCO X8 Pro se présente comme un smartphone de milieu de gamme supérieur conçu pour miser d’abord sur la puissance, l’autonomie et un équipement généreux. Avec son écran AMOLED 6,59 pouces 120 Hz, sa puce Dimensity 8500 Ultra et sa batterie de 6 500 mAh, il vise clairement les utilisateurs qui veulent un appareil solide pour jouer, regarder des vidéos, naviguer confortablement et tenir longtemps loin d’une prise.

Pour celles et ceux qui préfèrent commander chez Amazon, l’offre à 369,90 € donne déjà accès à un modèle très récent dans une zone de prix qui reste compétitive au regard de sa fiche technique.