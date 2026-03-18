Bonne surprise, le POCO X8 Pro n’a pas attendu longtemps avant de voir son prix baisser sur Amazon, alors même que son lancement remonte à seulement quelques jours.
Nouveau venu dans la gamme Xiaomi, le POCO X8 Pro se présente comme un smartphone de milieu de gamme supérieur conçu pour miser d’abord sur la puissance, l’autonomie et un équipement généreux. Avec son écran AMOLED 6,59 pouces 120 Hz, sa puce Dimensity 8500 Ultra et sa batterie de 6 500 mAh, il vise clairement les utilisateurs qui veulent un appareil solide pour jouer, regarder des vidéos, naviguer confortablement et tenir longtemps loin d’une prise.
Pour celles et ceux qui préfèrent commander chez Amazon, l’offre à 369,90 € donne déjà accès à un modèle très récent dans une zone de prix qui reste compétitive au regard de sa fiche technique.
Une remise déjà visible sur un smartphone à peine lancé
Fait notable, Xiaomi a officialisé le POCO X8 Pro le 16 mars 2026 avec un tarif public de 449,90 € en version 8 + 512 Go, assorti d’un prix de lancement à 339,90 € jusqu’au 31 mars 2026 sur ses canaux officiels.
Dans ce contexte, le prix Amazon à 369,90 € reste intéressant pour un smartphone aussi récent, surtout si vous privilégiez cette plateforme pour des raisons de livraison, de simplicité d’achat ou de suivi de commande.
Un smartphone pensé pour les usages intensifs
Ce qui rend ce POCO X8 Pro attractif, c’est avant tout sa promesse d’équilibre entre performances et endurance. D’après les informations communiquées lors du lancement, il embarque un écran 1,5K de 6,59 pouces à 120 Hz, 8 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, une batterie de 6 500 mAh, une charge 100 W, ainsi qu’un module photo avec capteur principal de 50 Mpx, ultra grand angle de 8 Mpx et caméra frontale de 20 Mpx.
Sur le terrain, cela correspond très bien aux profils qui consomment beaucoup de contenus, jouent régulièrement sur mobile ou veulent simplement un téléphone fluide et endurant sans viser un modèle premium beaucoup plus cher. Chez Clubic, nous suivons depuis plusieurs générations cette logique propre à POCO : proposer une fiche technique musclée là où beaucoup d’autres marques deviennent plus prudentes à ce niveau de prix.
Ce que ce POCO apporte face à la concurrence
Ce POCO X8 Pro ne cherche pas à tout révolutionner, mais il pousse plus loin une formule déjà bien identifiée chez Xiaomi. Son intérêt tient surtout dans sa combinaison écran, autonomie, charge rapide et performances, même s’il ne prétend pas devenir le smartphone le plus raffiné du marché sur tous les critères.
Pourquoi cette offre peut avoir du sens
Ce bon plan a surtout du sens si vous cherchez un smartphone récent, déjà bien équipé et proposé rapidement à un tarif plus doux que son prix catalogue. Entre le prix public de 449,90 € sur la version 8+512 Go et le prix Amazon de 369,90 €, l’économie affichée reste tangible sur un produit fraîchement arrivé en rayon.
Il faut aussi rappeler que la fiche produit transmise met en avant une garantie étendue et une configuration très généreuse, ce qui renforce la perception de valeur pour un achat orienté durée.
✅ Les points forts
- Un écran AMOLED 120 Hz, une définition 1,5K et une forte luminosité annoncée, ce qui en fait un smartphone intéressant pour le jeu, la vidéo et le confort visuel au quotidien.
- La puce Dimensity 8500 Ultra l’oriente clairement vers les usages dynamiques, avec une promesse de fluidité appréciable pour le multitâche et les applications exigeantes.
- La batterie de 6 500 mAh associée à la charge 100 W place l’autonomie parmi les arguments centraux de ce modèle.
- Le format 6,59 pouces reste relativement équilibré pour profiter d’un grand écran sans basculer sur un smartphone trop imposant.
❌ Les points faibles
- Le chargeur n’est pas inclus, ce qui peut réduire un peu l’intérêt de la charge 100 W si vous n’avez pas déjà un adaptateur compatible.
- Côté photo, la fiche technique paraît solide avec son capteur principal 50 Mpx, mais l’orientation première du produit reste clairement la performance et l’endurance plutôt qu’une ambition photo haut de gamme.
- La gamme POCO continue de privilégier l’efficacité et le rapport équipement prix, ce qui peut laisser davantage de place à quelques compromis de finition ou de polyvalence face à des modèles plus chers.
✅ Verdict de la rédaction :
Bonne pioche pour le bon profil, ce POCO X8 Pro a clairement des arguments à faire valoir si vous voulez un smartphone tout juste lancé, puissant, endurant et déjà accessible sous les 370€. À ce tarif, il s’adresse en priorité aux utilisateurs qui veulent un appareil rapide, bien doté en stockage et capable d’encaisser un usage soutenu sans exploser le budget.
En face, les amateurs de photo très haut de gamme ou de finition plus premium trouveront sans doute des alternatives plus adaptées, mais souvent nettement plus coûteuses. Pour un achat chez Amazon sur un smartphone aussi récent, l’offre reste donc cohérente, lisible et plutôt bien positionnée dans la catégorie des modèles orientés performances.
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