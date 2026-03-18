Le fleuron d’Apple, l’iPhone 17 Pro Max en version 256 Go, passe de 1 479,00 € à 1 299,00 € chez Amazon, soit 180 € d’économie, une première depuis sa mise en vente. D’après le graphique de suivi de prix Keepa visible sur la fiche produit, c’est bien le prix le plus bas jamais enregistré sur ce modèle depuis son lancement en septembre 2025.

L’offre est assortie d’une mention de rupture de stock temporaire, mais un réapprovisionnement est attendu prochainement, les commandes sont d’ores et déjà acceptées. Ce bon plan s’adresse en priorité aux utilisateurs d’iPhone 14 ou 15 Pro en quête d’un saut générationnel significatif, ou à quiconque cherche le smartphone Android le plus compétitif… mais côté Apple.