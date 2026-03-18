Depuis son lancement à l’automne 2025, l’iPhone 17 Pro Max campait sur son prix conseillé comme sur un bastion imprenable. Amazon vient de changer la donne avec une remise de 12%, inédite sur ce modèle et l’occasion mérite qu’on y regarde de près avant de se décider.
Le fleuron d’Apple, l’iPhone 17 Pro Max en version 256 Go, passe de 1 479,00 € à 1 299,00 € chez Amazon, soit 180 € d’économie, une première depuis sa mise en vente. D’après le graphique de suivi de prix Keepa visible sur la fiche produit, c’est bien le prix le plus bas jamais enregistré sur ce modèle depuis son lancement en septembre 2025.
L’offre est assortie d’une mention de rupture de stock temporaire, mais un réapprovisionnement est attendu prochainement, les commandes sont d’ores et déjà acceptées. Ce bon plan s’adresse en priorité aux utilisateurs d’iPhone 14 ou 15 Pro en quête d’un saut générationnel significatif, ou à quiconque cherche le smartphone Android le plus compétitif… mais côté Apple.
12% de remise sur un smartphone à 10/10 : ce qu’il faut savoir sur l’offre
Six mois après son lancement, l’iPhone 17 Pro Max n’avait pratiquement jamais bougé de son prix de référence. Les rares promotions observées sur la gamme se concentraient sur des versions à grande capacité de stockage ou des opérateurs, jamais sur le modèle d’entrée de gamme en version déverrouillée.
Passer sous la barre des 1 300 €, sur Amazon, sans engagement, constitue donc un signal fort pour quiconque attendait patiemment le bon moment. La valeur perçue est d’autant plus réelle que le produit a décroché la note maximale de 10/10 dans notre test.
Un smartphone taillé pour durer : expérience, usages, polyvalence
L’iPhone 17 Pro Max n’est pas simplement un téléphone plus grand que le Pro : c’est une proposition différente, pensée pour les usages intensifs au quotidien. Son écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces à 120 Hz culmine à 3 000 nits de luminosité, une lisibilité en plein soleil qui surpasse tout ce qu’Apple avait proposé jusqu’ici.
La puce A19 Pro gravée en 3 nm et sa chambre à vapeur inédite chez Apple assurent des performances constantes, même lors de sessions prolongées de jeu ou de montage vidéo, sans cet effet « plaque de cuisson » parfois ressenti sur d’autres smartphones.
Dans notre test, l’appareil a tenu plus de 6h30 d’utilisation intensive avec encore 35% de batterie restante, une endurance qui classe l’iPhone 17 Pro Max parmi les leaders du marché, toutes plateformes confondues.
Ce que l’iPhone 17 Pro Max apporte… et ce qu’il n’est pas
Face au Samsung Galaxy S25 Ultra ou au Google Pixel 10 Pro XL, l’iPhone 17 Pro Max se distingue par la cohérence de son écosystème, la qualité de son traitement d’image et sa longévité logicielle garantie.
En revanche, ce n’est pas un choix d’entrée dans le haut de gamme : avec 233 g sur la balance et 8,75 mm d’épaisseur, il assume pleinement son gabarit, et ceux qui cherchent un smartphone compact ou économique passeront leur chemin.
Ce que ce bon plan a vraiment dans le ventre
Difficile d’ignorer la portée de cette promotion quand on sait que l’iPhone 17 Pro Max n’avait jamais quitté sa fenêtre de prix depuis le jour de sa sortie. À 1 299 €, vous accédez à une configuration photo triple 48 Mpx et à un capteur avant Center Stage de 18 Mpx, le tout sans compromis sur la qualité optique.
✅ Les points forts
- Autonomie hors norme : jusqu’à 37 heures de lecture vidéo annoncées, et deux jours complets pour un usage standard
- Système photo triple 48 Mpx : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif périscopique 4x avec zoom numérique 8x de haute qualité
- Caméra avant Center Stage à format carré, qui pivote automatiquement pour les selfies de groupe sans retourner le téléphone
- Chambre à vapeur : gestion thermique homogène, performances stables en usage intensif
- Écran OLED 6,9” à 3 000 nits, avec Ceramic Shield 2 à l’avant et dos protégé
- iOS 26 avec Apple Intelligence discret et non intrusif, interface Liquid Glass incluse
- Prix le plus bas historique sur ce modèle, confirmé par le suivi de prix
❌ Les points faibles
- 233 g et 8,75 mm : un format imposant qui ne convient pas à toutes les mains
- Pas de prise jack, stockage non extensible, des concessions classiques chez Apple (et de plus en plus de constructeurs)
- Peu de nouveautés logicielles réservées au Pro Max par rapport aux autres iPhone 17
- Rupture de stock temporaire : les commandes sont acceptées mais la livraison n’est pas immédiate
- 1 299 € reste un budget conséquent, y compris en promo
✅ Verdict de la rédaction :
Rarissime sur ce modèle, cette promotion de 12% tombe au bon moment pour les indécis qui attendaient un signal concret. À 1 299 €, l’iPhone 17 Pro Max 256 Go s’adresse aux utilisateurs exigeants qui veulent le meilleur smartphone Apple disponible aujourd’hui sans compromis sur la photo, l’autonomie ou les performances, et qui ne comptent pas changer d’appareil avant quatre ou cinq ans.
Si vous êtes déjà sous iOS 17 ou 18 avec un modèle récent et satisfaisant, cette offre ne justifie pas forcément le saut ; en revanche, si vous venez d’Android ou d’un iPhone vieillissant, la fenêtre de prix est exceptionnelle, et elle ne restera probablement pas ouverte longtemps.
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