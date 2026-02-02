Pensé avant tout comme une machine dédiée au stockage et à l’auto-hébergement, l’Aoostar WTR Pro se présente sous la forme d’un mini PC NAS barebone, capable d’accueillir jusqu’à quatre disques durs 3,5 pouces ainsi que deux SSD NVMe M.2 2280.

Son prix soldé de 286,60 € au lieu de 406,26 € attire l’attention, d’autant plus qu’il repose sur un Ryzen 7 5825U, un processeur mobile reconnu pour son excellent équilibre entre performances et consommation. Cette offre, visible par exemple via ce revendeur en ligne, s’adresse clairement aux utilisateurs souhaitant concevoir leur propre NAS sans passer par une solution clé en main.