À l’approche des dernières heures des soldes d’hiver, certaines offres sortent nettement du lot pour les utilisateurs avertis. C’est le cas de ce Mini PC NAS Aoostar WTR Pro, affiché à un tarif en forte baisse.
Pensé avant tout comme une machine dédiée au stockage et à l’auto-hébergement, l’Aoostar WTR Pro se présente sous la forme d’un mini PC NAS barebone, capable d’accueillir jusqu’à quatre disques durs 3,5 pouces ainsi que deux SSD NVMe M.2 2280.
Son prix soldé de 286,60 € au lieu de 406,26 € attire l’attention, d’autant plus qu’il repose sur un Ryzen 7 5825U, un processeur mobile reconnu pour son excellent équilibre entre performances et consommation. Cette offre, visible par exemple via ce revendeur en ligne, s’adresse clairement aux utilisateurs souhaitant concevoir leur propre NAS sans passer par une solution clé en main.
Un NAS performant proposé à un tarif rarement vu
Ce qui rend cette offre particulièrement intéressante, c’est son positionnement tarifaire en fin de soldes d’hiver. À moins de 300 €, il devient rare de trouver une plateforme NAS capable de gérer autant de stockage tout en offrant une telle réserve de puissance CPU.
Le Ryzen 7 5825U, avec ses 8 cœurs et 16 threads, permet d’envisager bien plus que du simple partage de fichiers : virtualisation légère, conteneurs Docker, transcodage logiciel ou services auto-hébergés sont à sa portée. La baisse de prix renforce ici la valeur globale de la machine, surtout pour ceux qui hésitent entre un NAS constructeur classique et une solution plus ouverte.
Une base matérielle pensée pour le stockage et les services
Dès les premières lignes de la fiche technique, l’Aoostar WTR Pro affiche clairement ses ambitions. Les quatre baies 3,5 pouces permettent de constituer un volume conséquent, en RAID matériel ou logiciel selon l’OS choisi (TrueNAS, Unraid, Proxmox, Linux…). Les deux emplacements NVMe sont idéaux pour un cache rapide ou pour héberger le système. La présence de deux ports Ethernet 2,5 Gb/s est un vrai plus pour les réseaux modernes, notamment en agrégation de liens ou pour maximiser les débits internes.
Un choix pertinent face aux NAS prêts à l’emploi ?
Face à un NAS Synology ou QNAP de gamme équivalente, l’Aoostar WTR Pro adopte une philosophie différente. Il mise sur la liberté logicielle et la puissance brute, plutôt que sur un écosystème clé en main. Cela implique plus de configuration, mais aussi plus de contrôle.
En revanche, il ne propose pas d’interface logicielle propriétaire ni de services intégrés dès le premier démarrage. Ce Mini PC NAS conviendra donc mieux à ceux qui savent précisément ce qu’ils veulent en faire, et moins à ceux qui recherchent une expérience « plug and play ».
Une configuration à penser selon vos besoins
Avant de craquer pour cette offre, il est essentiel de se projeter dans un usage réel. L’Aoostar WTR Pro est vendu en barebone, ce qui signifie qu’il est livré sans mémoire vive ni stockage. Il faudra donc prévoir l’achat de DDR4 (jusqu’à 64 Go via deux slots) ainsi que des disques et SSD adaptés. Cette contrainte peut être vue comme un inconvénient ou comme une opportunité, selon votre niveau d’expertise et votre budget global.
✅ Les points forts
- Processeur Ryzen 7 5825U performant et économe, adapté au fonctionnement 24h/24
- 4 baies 3,5" + 2 NVMe, une configuration rare à ce prix
- Double Ethernet 2,5 Gb/s, idéal pour un réseau rapide
- Grande liberté logicielle pour NAS, virtualisation et auto-hébergement
- Forte baisse de prix en fin de soldes d’hiver
❌ Les points faibles
- Barebone : RAM et stockage à ajouter obligatoirement
- Pas de système NAS préinstallé ni d’écosystème logiciel propriétaire
- Orientation clairement utilisateurs avancés, peu adaptée aux débutants
- Format et consommation dépendants des disques 3,5" choisis
✅ Verdict de la rédaction :
À ce tarif de fin de soldes, l’Aoostar WTR Pro s’impose comme une base très solide pour qui souhaite monter un NAS puissant et évolutif. Il s’adresse avant tout aux utilisateurs avertis, amateurs d’auto-hébergement, de virtualisation ou de serveurs domestiques sur mesure.
Ceux qui recherchent une solution simple, prête à l’emploi et accompagnée d’un logiciel clé en main pourront en revanche passer leur chemin. Pour les autres, cette offre représente une opportunité rare de bâtir un NAS haut de gamme à coût maîtrisé, à condition d’accepter la phase de configuration initiale.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.