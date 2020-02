Le code source de l'application Stadia donne des indices sur l'arrivée de l'offre gratuite

© Stadia

Source : 9to5Google

Mais cela pourrait bientôt changer. À en croire l'analyse de 9to5Google sur la version 2.7 de l'application Stadia sur Android, la formule Stadia Base — gratuite — serait prête à être déployée.En décompilant le fichier .apk fraîchement publié par Google sur le Play Store, 9to5Google a trouvé des preuves que la firme se prépare au lancement de Stadia Base.Pour l'heure, il est encore impossible de créer un compte Stadia en passant par l'application. Il faut au préalable se doter d'un code, accessible uniquement en souscrivant à l'édition Fondateur (tarifée 129€), ou en recevant un Pass Ami de la part d'un fondateur. Mais l'actuelle version 2.7 de Stadia sur Android prévoit une ligne permettant de «».Une fois le compte nouvellement créé par l'utilisateur, celui-ci se verrait même offrir un mois d'essai à Stadia Pro, l'offre payante du service de Cloud gaming facturée 9,99 € par mois.Néanmoins, Google semble aussi prévoir quelques garde-fous pour éviter une surpopulation soudaine sur ses serveurs. Peu clair à ce propos, le code fait état de « quotas » basés notamment sur la localisation du joueur.En poursuivant ses recherches dans le code de la version 2.7 de Stadia pour Android, 9to5Google a également déniché plusieurs mentions au streaming sur YouTube.Si l'on n'en est pas encore aux fonctionnalités permettant de rejoindre instantanément une partie hébergée par un Youtubeur, on devrait prochainement pouvoir diffuser ses jeux directement sur la plateforme de vidéo de Google.Précisons néanmoins que les paramètres offerts aux futurs streamers de Stadia seront plutôt maigres. Il sera simplement possible de choisir un nom pour la diffusion, et d'afficher ou non le nombre de spectateurs du flux.Toutes ces nouveautés, et plus encore (notamment la possibilité de télécharger localement ses captures d'écran) sont d'ores et déjà implémentées dans la dernière version de Stadia sur Android. Ne reste plus à Google qu'à les activer du côté de son serveur pour que chacun puisse en profiter.