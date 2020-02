Stadia : une offre gratuite disponible le 19 février pour les acquéreurs de la Founders Edition

Stadia Basic prend le relais

Les jeux achetés ne sont pas perdus à la fin de l'abonnement

Source : Android Police

Depuis novembre 2019, l'offre Stadia Pro, disponible pour les consommateurs ayant acheté la Founders Edition, comprend notamment une manette Stadia, un Chromecast Ultra ainsi que trois mois d'abonnement à Stadia Pro. Problème, ces trois mois arrivent à expiration très bientôt pour les premiers utilisateurs du service.Ces derniers ont donc une décision à prendre : continuer à payer l'abonnement, ou y mettre un terme. Mais la formule gratuite de Stadia n'étant toujours pas disponible pour le grand public , les joueurs pouvaient craindre de ne plus pouvoir accéder aux jeux achetés sur la plateforme de Cloud gaming s'ils annulaient leur abonnement à Stadia Pro.Google a donc tenu à rassurer ses utilisateurs. À partir du 19 février 2020, date à laquelle expirent les trois mois de celles et ceux qui ont bénéficié de Stadia Pro Day 1, les anciens abonnés auront accès à Stadia Basic, et ce même si cette offre n'est pas encore lancée officiellement pour tous et toutes.», explique un porte-parole de la firme de Mountain View, cité parPour rappel, Stadia Basic permet de jouer en streaming en 1080p 60 fps et son stéréo à des titres achetés directement sur le magasin de Google. L'abonnement à Stadia Pro permet d'accéder à la qualité 4K pour l'image et au surround 5.1 pour le son, ainsi qu'à un catalogue de jeux (différent des titres achetables sur le store).On ne connaît en revanche toujours pas la date de sortie officielle de Stadia Basic pour les utilisateurs qui ne sont pas passés par Stadia Pro au préalable.