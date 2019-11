Valve pourrait être au charbon sur une offre cloud gaming pour Steam

© Valve

Le choix laissé aux développeurs

Le nouveau code de SteamDB mentionne clairement un service de cloud gaming. © SteamDB

Dans une mise à jour du code de SteamDB, certains fins limiers ont observé une ligne évoquant un service baptisé « Steam Cloud Gaming ». De quoi laisser place à moult spéculations.Dans le code mis en ligne sur SteamDB, on remarque que Valve semble demander l'autorisation aux éditeurs / développeurs de rendre leurs jeux disponibles sur un service nommé « Steam Cloud Gaming ».Le cas échéant, les titres ainsi soumis pourraient être rendus disponibles via ce mystérieux service dont nous ne connaissons pour le moment rien.Si Valve projetait bel et bien de se lancer dans la course au cloud gaming, nul doute que Stadia observerait la chose d'un mauvais œil. La plate-forme de Google ouvrira ses portes le 19 novembre prochain, et demandera à ses premiers abonnés de passer à la caisse pour acheter les jeux qui les intéressent.Or dans l'hypothèse d'un service de cloud gaming estampillé Steam, on peut imaginer que certains titres déjà présents dans la ludothèque des utilisateurs pourraient être rendus disponibles via les serveurs de Valve.