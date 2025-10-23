Amazon a lancé, ce jeudi, la nouvelle version de Luna, son service de jeu en ligne, ou cloud gaming, avec plus de 50 jeux accessibles aux membres Prime. Le tout sans console, ni téléchargement.
Le géant Amazon a officialisé, jeudi 23 octobre, le lancement à l'ensemble de ses utilisateurs de la refonte complète de Luna, son service de cloud gaming, qui ne nécessite pas de console ni de téléchargement, puisque tout se fait en ligne. La plateforme intègre désormais GameNight, une collection de 25 jeux multijoueurs locaux accessibles au smartphone, et élargit au passage son catalogue à plus de 50 titres disponibles pour les membres Amazon Prime. Parmi les nouveautés, on retrouve Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, le célèbre Hogwarts Legacy et Indiana Jones and the Great Circle.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Snoop Dogg en juge dans le jeu phare du nouveau Amazon Luna
Amazon mise beaucoup sur GameNight, sa nouvelle collection de party games en multijoueur local. Pour en profiter, il suffit de scanner un QR code sur votre télé avec votre téléphone, et ce dernier se transforme en contrôleur tactile, ce qui permet de mettre de côté les manettes bizarres. Lancer une partie improvisée de Ticket to Ride ou d'Exploding Kittens 2 entre amis devient ultra simple.
La star du lancement s'appelle Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg. Ce jeu d'improvisation développé par Amazon, et alimenté par l'IA, vous met dans la peau d'un accusé défendant des histoires complètement farfelues devant le Juge Snoop Dogg lui-même ! L'humour et l'absurde sont au programme, ce qui peut être parfait pour animer vos prochaines soirées. Et un seul abonnement Prime suffit pour que tout le monde joue.
Du côté du catalogue GameNight, on trouve aussi Angry Birds Flock Party, The Jackbox Party Pack 9, Cluedo ou encore Draw & Guess. Des titres accessibles qui ne demandent aucune expérience particulière. Comme le souligne Jeff Gattis, directeur général de Luna, ces jeux permettent à n'importe qui de « se lancer et s'amuser », quel que soit son niveau de pratique.
Fidèle à la promesse du cloud gaming, Amazon Luna fait tomber les contraintes
En plus de GameNight, les membres Prime accèdent désormais à une bibliothèque impressionnante depuis le cloud. Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II, et même TopSpin 2K25... Les blockbusters récents des classiques comme The Elder Scrolls V: Skyrim et certains titres indépendants. On rappelle que tout se lance instantanément, sans téléchargement ni installation.
Pour jouer, il n'est donc pas nécessaire d'investir dans du matériel onéreux. Luna fonctionne sur les téléphones portables, les tablettes, le Fire TV, les navigateurs web et même certaines smart TV Samsung et LG. Les jeux nécessitent simplement une manette Bluetooth compatible ou la Luna Controller pour les titres hors GameNight. Ajoutons qu'une sélection mensuelle de jeux PC téléchargeables complète l'offre, ce qui est assez appréciable.
Les plus gourmands peuvent opter pour la formule Luna Premium à 9,99 euros par mois. Cet abonnement, qui remplace Luna+, enrichit le catalogue avec EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Survivor ou Batman: Arkham Knight. Le service est actuellement disponible dans 14 pays, dont la France, avec l'ambition d'Amazon de s'étendre progressivement à d'autres marchés internationaux. GeForce Now et Shadow n'ont qu'à bien se tenir !