Le géant Amazon a officialisé, jeudi 23 octobre, le lancement à l'ensemble de ses utilisateurs de la refonte complète de Luna, son service de cloud gaming, qui ne nécessite pas de console ni de téléchargement, puisque tout se fait en ligne. La plateforme intègre désormais GameNight, une collection de 25 jeux multijoueurs locaux accessibles au smartphone, et élargit au passage son catalogue à plus de 50 titres disponibles pour les membres Amazon Prime. Parmi les nouveautés, on retrouve Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, le célèbre Hogwarts Legacy et Indiana Jones and the Great Circle.