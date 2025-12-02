Plutôt que d’économiser pendant des mois pour une nouvelle carte graphique, cette promo GeForce NOW Ultimate RTX 5080 vous propose une autre voie : louer pendant un temps limité l’équivalent d’un PC très haut de gamme dans le cloud, à moitié prix. Serveurs « classe RTX 5080 », ray tracing, DLSS 4, 4K jusqu’à 120 Hz… le tout accessible depuis un simple PC bureautique, un ultrabook ou même un mini-PC.

Dans notre test complet de GeForce NOW Ultimate RTX 5080, le service décroche un 9/10 : sur une bonne fibre, la différence avec un PC local bien monté devient ténue pour la majorité des joueurs. Cette promo sert donc clairement de porte d’entrée : un mois pour voir si, pour vous, le cloud peut réellement remplacer (au moins en partie) le PC gamer classique.

