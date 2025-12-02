NVIDIA casse le prix de son offre GeForce NOW Ultimate RTX 5080 avec une remise de 50%. De quoi transformer un simple laptop ou un vieux PC en machine de guerre… à condition d’avoir la bonne connexion, et le bon profil.
Plutôt que d’économiser pendant des mois pour une nouvelle carte graphique, cette promo GeForce NOW Ultimate RTX 5080 vous propose une autre voie : louer pendant un temps limité l’équivalent d’un PC très haut de gamme dans le cloud, à moitié prix. Serveurs « classe RTX 5080 », ray tracing, DLSS 4, 4K jusqu’à 120 Hz… le tout accessible depuis un simple PC bureautique, un ultrabook ou même un mini-PC.
Dans notre test complet de GeForce NOW Ultimate RTX 5080, le service décroche un 9/10 : sur une bonne fibre, la différence avec un PC local bien monté devient ténue pour la majorité des joueurs. Cette promo sert donc clairement de porte d’entrée : un mois pour voir si, pour vous, le cloud peut réellement remplacer (au moins en partie) le PC gamer classique.
Pourquoi cette promo peut valoir (vraiment) le coup
Concrètement, l’offre permet de tester le top du cloud gaming NVIDIA à moindre coût. Vous profitez du streaming jusqu’en 4K 120 Hz, des dernières techno maison (DLSS 4, génération d’images, Reflex) et du mode « Ciné » qui améliore nettement la qualité d’image sur un bon écran HDR. Surtout, vous n’avez pas à racheter vos jeux : GeForce NOW se contente de streamer ceux que vous possédez déjà sur Steam, Epic et consorts. Avec la fonction Install-to-Play, une grosse partie de votre bibliothèque devient jouable dans le cloud.
Le profil idéal ? Un joueur équipé d’une fibre stable, d’un écran 1440p ou 4K correct, mais qui tourne encore sur un vieux PC, un ultrabook ou un mini-PC. Dans cet article, on montre justement comment un petit PC anémique devient capable d’afficher Cyberpunk 2077 en path tracing grâce à GeForce NOW Ultimate. La promo -50% est clairement pensée pour ce genre de cas d’usage : vous voyez immédiatement le gain, sans investir dans une nouvelle tour.
Le bon moment pour tester le « PC dans le cloud »
En combinant une lourde remise sur le premier mois et un niveau de performances digne d’un PC haut de gamme, cette promo GeForce NOW RTX 5080 enlève une grande partie du risque : si vous avez déjà la fibre et une bibliothèque de jeux PC, c’est probablement le moment idéal pour tester sérieusement le concept de « PC dans le cloud ».
Reste une question : après un mois à profiter de RTX 5080 à prix réduit, aurez-vous encore envie de revenir à un gros PC sous le bureau… ou cette promo marquera-t-elle le début de la fin pour votre tour actuelle ?