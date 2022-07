Jouez à Spiderman, Assassin's Creed Valhalla, avec la nouvelle formule d'abonnement Playstation Plus !

Avec la fusion de l'ancien PlayStation Plus et du PlayStation Now, Sony a donné naissance à un seul et unique service toujours plus riche en contenu. Cela passe par des fonctionnalités comme le multijoueur en ligne, la possibilité de jouer en streaming et par des catalogues de jeux tirés de chaque génération de consoles. Trois formules distinctes ont ainsi été déployées pour vous accorder un maximum de choix.

On commence par le PlayStation Plus Essential qui reprend en réalité tous les bénéfices inclus dans la précédente version du service. Contre 8,99 €/mois (ou 24,99 € pour trois mois et 59,99 €/an), vous aurez accès aux parties en ligne avec vos amis, à la possibilité d'envoyer des sauvegardes dans le cloud, à des jeux gratuits tous les mois et à des réductions exclusives sur le PlayStation Store. Un palier standard qui ravira les joueurs occasionnels.

Celles et ceux qui recherchent une expérience plus riche pourront se tourner vers le PlayStation Plus Extra. En plus des avantages listés précédemment, les adhérents jouissent d'un catalogue composé de 375 jeux PS5 et PS4. On y retrouve certains des meilleurs titres sortis ces dernières années et que vous aurez tout le loisir de télécharger librement. Comptez cette fois 13,99 €/mois, 39,99 € par trimestre ou 99,99 € par an.

Enfin, concluons en apothéose avec le palier PlayStation Plus Premium. Cette offre ultime dispose d'un catalogue de plus de 400 jeux "classiques". Dans cette catégorie, des titres sortis sur PS One, PS2, PSP et PS3 s'invitent à la fête. Des versions d'essai limitées dans le temps pour des productions récentes figurent aussi parmi les bénéfices. Un accès au streaming dans le cloud pour les jeux rétro (de la PS One à la PS4) est même d'actualité. Le tout pour à peine 16,99 €/mois, 49,99 € pour trois mois et 119,99 € pour une année complète.