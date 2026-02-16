Après Auth et Photos Ente donne le coup d'envoi pour son stockage sécurisé

Des services de stockage, il y en a une multitude. Des offres sécurisées, il y en a de plus en plus. Mais des outils abordables répondant aux besoins des moins technophiles, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est donc sur ce créneau qu'entend se positionner Ente. Ente Locker est en bêta depuis quelques semaines et le coup d'envoi a été donné ce weekend.

Ente Locker repose sur un chiffrement de bout en bout (E2E). Vos données sont chiffrées sur votre appareil avant d'être envoyées vers les serveurs d'Ente, ce qui signifie que l'entreprise ne peut pas accéder à vos fichiers. Le service utilise le même système cryptographique qu'Ente Photos et Ente Auth, dont le code source a été audité par Cure53, une société allemande spécialisée en cybersécurité.

On y retrouve également la fonctionnalité Legacy. Elle permet de désigner des contacts de confiance qui pourront récupérer l'accès à votre compte après un délai d'attente en cas d'urgence. Vous recevez une notification immédiate si quelqu'un initie une procédure de récupération et vous pouvez la bloquer à tout moment. Cette transmission d'urgence assure que vos proches accèdent à vos documents importants si nécessaire, tout en protégeant contre les accès non autorisés. Proton avait introduit un dispositif similaire l'année dernière.