Après Auth et Photos Ente donne le coup d'envoi pour son stockage sécurisé

Ente, l'entreprise derrière l'alternative chiffrée à Google Photos, vient de lancer Ente Locker, un service de stockage sécurisé pour documents critiques. Cette nouvelle brique s'ajoute à l'écosystème Ente Photos et Ente Auth.
Ce weekend nous avons publié une interview de Vishnu Mohandas, fondateur d'Ente, principalement axée sur le service de photos, mais l'entreprise a d'autres cartes à jouer. M. Mohandas nous expliquait alors que Locker répond à un besoin précis : simplifier le stockage et le partage d'informations critiques pour ceux qui trouvent les services cloud classiques trop complexes. Concrètement, l'application vise les personnes qui possèdent moins de 100 documents numériques essentiels et qui ne souhaitent pas gérer la complexité technique d'un disque chiffré.
Un chiffrement de bout en bout et une fonctionnalité unique
Des services de stockage, il y en a une multitude. Des offres sécurisées, il y en a de plus en plus. Mais des outils abordables répondant aux besoins des moins technophiles, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est donc sur ce créneau qu'entend se positionner Ente. Ente Locker est en bêta depuis quelques semaines et le coup d'envoi a été donné ce weekend.
Ente Locker repose sur un chiffrement de bout en bout (E2E). Vos données sont chiffrées sur votre appareil avant d'être envoyées vers les serveurs d'Ente, ce qui signifie que l'entreprise ne peut pas accéder à vos fichiers. Le service utilise le même système cryptographique qu'Ente Photos et Ente Auth, dont le code source a été audité par Cure53, une société allemande spécialisée en cybersécurité.
On y retrouve également la fonctionnalité Legacy. Elle permet de désigner des contacts de confiance qui pourront récupérer l'accès à votre compte après un délai d'attente en cas d'urgence. Vous recevez une notification immédiate si quelqu'un initie une procédure de récupération et vous pouvez la bloquer à tout moment. Cette transmission d'urgence assure que vos proches accèdent à vos documents importants si nécessaire, tout en protégeant contre les accès non autorisés. Proton avait introduit un dispositif similaire l'année dernière.
Simplifier et démocratiser le stockage sécurisé
L'application propose d'organiser vos fichiers en collections. Un même élément peut appartenir à plusieurs collections, il s'agit donc en quelque sorte de libellés. Plutôt que de stocker l'intégralité de vos fichiers, l'idée ici est d'y placer des documents utilisés régulièrement. Vous pouvez stocker vos pièces d'identité (passeports, permis, actes de naissance), vos documents financiers (RIB,déclarations fiscales, contrats d'assurance), vos identifiants de comptes critiques, vos dossiers médicaux ou encore l'emplacement physique de documents papier importants.
Ente Locker se positionne donc comme un complément à vos outils existants plutôt qu'un remplacement. Surtout, l'idée est de démocratiser le stockage sécurisé. L'application permet aussi le partage sécurisé de collections avec d'autres utilisateurs Ente ou la création de liens publics pour des éléments individuels.
Au sujet d'Ente Locker, Vishnu Mohandas nous expliquait ainsi :
"Locker est conçu pour un public qui trouve les services de stockage cloud existants, même non chiffrés, trop complexes à utiliser.
Par exemple, mes parents ont eu beaucoup de mal à stocker et organiser leurs dossiers médicaux, mots de passe, documents d'assurance, etc. de manière à ce que je puisse y accéder en cas de besoin. Je suis certain que je serai confronté à ce problème, avec un degré de gravité plus élevé, lorsque je devrai transmettre mon empreinte numérique à ma partenaire et ma fille.
Nous construisons Locker pour simplifier cette tâche de stockage et de partage d'informations importantes, sans avoir à gérer la complexité des produits de type disque chiffré. Il y a des gens qui ont moins de 100 documents numériques qui leur tiennent à cœur, et Locker est conçu sur mesure pour eux."
Le service est gratuit jusqu'à 100 éléments et 1 Go de stockage. Les abonnés Ente Photos bénéficient d'une limite étendue à 1000 éléments et 10 Go de stockage. Ente Locker est disponible sur iOS et Android, et son code source reste ouvert à l'inspection sur GitHub.
Le service accuse à l'heure actuellement quelques erreurs de jeunesse. Notamment, il n'est pas encore possible de conserver un élément en mode déconnecté, une option pourtant bien pratique en transit. Sur ce point, le cofondateur de l'entreprise nous confirme que ce sera promptement corrigé.