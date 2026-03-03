Une IA locale qui ne sait rien de vous, c'est le nouveau pari d'Ente

Les développeurs ont écrit le moteur d'Ensu en Rust, notamment pour ses performances et sa gestion fiable de la mémoire. Sur mobile, les applications iOS et Android sont natives. Sur ordinateur, le projet repose sur Tauri, un framework qui génère des applications bureau légères depuis une base de code partagée. Le chatbot accepte les pièces jointes, et une version web expérimentale est aussi accessible.

La synchronisation entre appareils est déjà codée et chiffrée de bout en bout. En revanche, cette dernière n'est pas encore activée. Il n'est donc pas possible de se connecter à son compte pour le moment. L'équipe préfère recueillir des retours avant de figer l'architecture de stockage et mettre au clair les prochaines orientations du projet pouvant modifier ce fonctionnement. Surtout, à l'instar d'Ente photos, il sera possible d'autohéberger le service sur son propre serveur.

Pour l'heure au stade expérimental, à ce stade, Ensu est moins performant que ChatGPT ou Claude. Il n'empêche que l'équipe a plusieurs projets à l'horizon, avec tout d'abord un bloc-notes enrichi où l'IA proposerait des suggestions, des critiques, des rappels et des citations en continu. Il s'agirait alors d'un flux permanent rebondissant perpétuellement sur les contenus antérieurs que l'équipe qualifie de "second cerveau".

En parallèle, les développeurs envisagent un launcher Android dans lequel l'IA locale s'effacerait derrière une interface familière. Toujours sur smartphone, ils réfléchissent aussi à un agent personnel capable de mémoriser vos choix, gérer vos tâches et évoluer avec vous dans la durée.

La bonne nouvelle, c'est que le rythme de développement chez Ente est très rapide avec des nouveautés introduites en continu. Pour de plus amples informations, retrouvez notre interview récente avec Vishnu Mohandas, fondateur de l'entreprise.