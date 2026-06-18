Premier constat : la majorité des acteurs du cloud sont des entreprises américaines, soumises au Cloud Act. Ce cadre juridique, introduit en 2018, a eu l’effet d’un électrochoc pour les entreprises et les particuliers européens.

Il donne la possibilité aux autorités américaines d’accéder à des données hébergées dessus, y compris lorsqu’elles sont physiquement stockées en dehors des États-Unis. Une disposition qui soulève des interrogations majeures en matière de souveraineté numérique et de contrôle des informations sensibles.

Le Cloud Act n’est toutefois qu’un exemple parmi d’autres des tensions qui traversent aujourd’hui l’écosystème du cloud :

Certains fournisseurs exploitent les contenus hébergés pour entraîner ou améliorer leurs modèles d’intelligence artificielle. D’autres s’appuient sur les données ou les métadonnées générées par les utilisateurs pour affiner des stratégies commerciales, publicitaires ou analytiques.

Et puis, le risque de cyberattaque reste toujours très élevé, y compris pour les infrastructures les plus sophistiquées. Ces dernières années, les incidents se sont multipliés et rappellent qu’aucun acteur n’est totalement à l’abri.