Vos données sont précieuses et il est temps d’en avoir conscience ! Chaque fichier déposé dans le cloud, chaque document partagé, chaque sauvegarde automatisée raconte quelque chose de votre activité et parfois même de celle de vos clients.
Le choix d’un prestataire de confiance, capable de garantir la protection et la confidentialité de l’ensemble des informations hébergées en ligne s’avère essentiel. Une revendication qui se heurte toutefois à une réalité bien plus complexe qu’il n’y paraît.
Entre la multiplication des cyberattaques, l’opacité de certains modèles économiques fondés sur l’exploitation des données et une dépendance persistante à des infrastructures extra-européennes, une question s’impose : vers qui se tourner pour concilier sécurité, confidentialité et souveraineté ?
Pourquoi exiger un cloud de confiance ?
Premier constat : la majorité des acteurs du cloud sont des entreprises américaines, soumises au Cloud Act. Ce cadre juridique, introduit en 2018, a eu l’effet d’un électrochoc pour les entreprises et les particuliers européens.
Il donne la possibilité aux autorités américaines d’accéder à des données hébergées dessus, y compris lorsqu’elles sont physiquement stockées en dehors des États-Unis. Une disposition qui soulève des interrogations majeures en matière de souveraineté numérique et de contrôle des informations sensibles.
Le Cloud Act n’est toutefois qu’un exemple parmi d’autres des tensions qui traversent aujourd’hui l’écosystème du cloud :
Certains fournisseurs exploitent les contenus hébergés pour entraîner ou améliorer leurs modèles d’intelligence artificielle. D’autres s’appuient sur les données ou les métadonnées générées par les utilisateurs pour affiner des stratégies commerciales, publicitaires ou analytiques.
Et puis, le risque de cyberattaque reste toujours très élevé, y compris pour les infrastructures les plus sophistiquées. Ces dernières années, les incidents se sont multipliés et rappellent qu’aucun acteur n’est totalement à l’abri.
Internxt place la protection des données au premier plan
Pour proposer aux entreprises comme aux particuliers européens une solution sur laquelle ils peuvent réellement s’appuyer, Internxt mise sur trois piliers : une politique zero-knowledge, un chiffrement de bout en bout (E2E) et la promesse d’une souveraineté numérique bien réelle.
1. Une politique zero-knowledge pour garder la main sur ses données
Personne, en dehors de vous, ne devrait pouvoir accéder à votre espace cloud ni connaître le contenu des fichiers qui y sont stockés. Si ce principe semble aller de soi, il n’est pas systématiquement appliqué par tous les fournisseurs de stockage en ligne.
C’est précisément pour cette raison qu’Internxt a mis en place sa politique zero-knowledge : l’entreprise ne conserve ni vos fichiers, ni vos mots de passe, ni vos clés de chiffrement sous une forme lisible. Toutes ces données sont systématiquement chiffrées côté client, ce qui les rend totalement illisibles, même pour Internxt elle-même. En d’autres termes, vos données restent entièrement sous votre contrôle.
Dans la même logique, Internxt propose aussi une extension VPN gratuite pour Chrome fondée sur une politique de non-conservation des journaux (no-logs). Vous pourrez masquer votre adresse IP et limiter le suivi en ligne, mais aussi accéder plus facilement à certains contenus soumis à des restrictions géographiques.
2. Un chiffrement de bout en bout (E2E) comme socle de sécurité
Le chiffrement de bout en bout (E2EE) est aujourd’hui l’un des mécanismes les plus recherchés pour protéger des données personnelles stockées en ligne.
Le principe est simple : les données sont chiffrées directement sur l’appareil avant leur transfert vers les serveurs d’Internxt. La plateforme ne stocke donc que des informations qu’elle est techniquement incapable d’interpréter. Lors de la récupération, le déchiffrement s’effectue localement, à l’aide de clés que seul l’utilisateur détient et contrôle.
Sur le plan technique, Internxt combine le standard AES-256, largement utilisé par les banques et les gouvernements, avec Kyber-512, un algorithme de chiffrement post-quantique sélectionné par le NIST (National Institute of Standards and Technology).
3. La promesse d’une véritable souveraineté numérique
Outre la sécurité technique, la localisation du fournisseur peut aussi peser dans le choix d’un service cloud. Internxt est basé à Valence, en Espagne, et opère dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui encadre la collecte, le traitement et la protection des données personnelles au sein de l’Union européenne.
Cet ancrage européen constitue une garantie supplémentaire. Les traitements de données s’inscrivent dans un cadre réglementaire souvent considéré comme plus exigeant en matière de confidentialité, de transparence et de contrôle accordé aux utilisateurs.
Stockage cloud : votre formule en promotion
Internxt propose des remises avantageuses pour découvrir le service et l’ensemble de ses fonctionnalités. L’offre mise aussi sur la flexibilité, avec le choix entre un abonnement mensuel ou un accès à vie, selon la formule la mieux adaptée à vos besoins.
- Forfait Essential (1 To) : à 247 € au lieu de 1 900 €
- Forfait Premium (3 To) : à 377 € au lieu de 2 900 €
- Forfait Ultimate (5 To) : à 507 € au lieu de 3 900 €
Si le stockage cloud reste le cœur de l’offre, Internxt fait évoluer son écosystème avec de nouveaux services.
Parmi les fonctionnalités déjà proposées ou en cours de développement, on retrouve notamment un antivirus intégré, une solution d’appels vidéo chiffrés baptisée Internxt Meet, ainsi qu’une authentification à deux facteurs pour sécuriser les comptes. L’entreprise annonce également l’arrivée prochaine d’un client mail et d’un gestionnaire de photos.