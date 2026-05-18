Basée sur un modèle économique sans aucune publicité, Infomaniak ne revend ni n'analyse les données de ses utilisateurs. Cette société héberge les données 100% en Suisse, dans des centres de données hautement sécurisés, détenus et opérés par Infomaniak, sous juridiction suisse exclusive.

Cerise sur le gâteau, cette infrastructure se distingue aussi sur le plan environnemental : le nouveau centre de données D4 récupère 100% de la chaleur produite par ses serveurs pour contribuer au chauffage de plus de 6000 foyers genevois. Infomaniak met également la documentation de ce datacenter à disposition en open source, dans une logique de transparence technique.

La solution kDrive est conforme au RGPD et à la LPD, ce qui permet aux utilisateurs de garder un contrôle étendu sur leurs informations personnelles. Les données sont hébergées exclusivement en Suisse, dans des infrastructures maîtrisées de bout en bout par Infomaniak, ce qui les place hors du champ du Cloud Act américain. Elles bénéficient, de plus, d'une triple redondance de sauvegardes.