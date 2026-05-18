Photos, documents, vidéos… Nous sommes nombreux à confier nos données les plus précieuses au cloud, sans vraiment savoir où elles sont stockées, ni même qui peut y accéder. Il est pourtant impératif de protéger notre vie numérique. Dans ce domaine, certains services sont bien plus fiables que d’autres.
Nous avons tous entendu parler de Google Drive, OneDrive, iCloud et de bien d’autres services proposés par les géants de la Tech américains. Si ces outils offrent d’excellentes performances, ils sont, en revanche, bien moins sûrs sur le plan de la confidentialité. On vous explique comment offrir à vos données la meilleure protection possible.
Pourquoi nos données ne nous appartiennent plus vraiment
Sous couvert de gratuité, les GAFAM n’hésitent pas à collecter abondamment les données de leurs utilisateurs. Ces informations sont aussi exposées à bien d’autres dangers.
Un fragile équilibre entre modernité et souveraineté
Proposant le plus souvent des offres gratuites attractives, les outils des GAFAM ont envahi notre quotidien : nous stockons nos fichiers, partageons des documents et collaborons régulièrement sur Google Drive, OneDrive ou encore iCloud sans nous douter que nous cédons le contrôle de nos informations les plus importantes. Les fournisseurs américains sont, en effet, connus pour être particulièrement intrusifs et gourmands en données : ils utilisent ces informations pour améliorer leurs services, mais aussi et surtout, à des fins publicitaires.
Ces entreprises utilisent, de plus, des serveurs majoritairement basés aux États-Unis et sont soumises au Cloud Act. Avec un simple mandat et sans avoir à informer l’utilisateur, les autorités américaines peuvent demander l’accès aux données, et ce, même si celles-ci sont stockées en Europe.
Surveillance, fuites, intrusions : quels risques pour les données en 2026 ?
Un autre problème se pose également : ces services ne bénéficient pas toujours d’une sécurité optimale. Ransomware, phishing, exploitation de failles… Avec la multiplication des cyberattaques, des centaines de millions de comptes sont régulièrement compromis dans le monde et les mails, mots de passe, numéros de téléphone, adresses et informations bancaires peuvent tomber dans les mains de personnes mal intentionnées.
Au-delà des pirates, les plateformes collectent bien plus qu’elles ne devraient : elles connaissent vos habitudes de navigation, votre localisation, vos goûts et bien plus encore. Des informations qui, avec l’essor de l’intelligence artificielle, sont analysées à une vitesse phénoménale et utilisées pour constituer des profils détaillés, prédire les comportements des utilisateurs et bien sûr, entraîner les modèles. Autant de raisons de mettre, plus que jamais, un verrou sur sa vie privée.
Comment protéger ses données à l’ère du cloud ?
En 2026, pour protéger efficacement ses informations personnelles, utiliser une solution cloud fiable et performante est devenu primordial. Plusieurs critères permettent, dans ce domaine, de faire un choix éclairé.
Quel contrôle ont les utilisateurs en 2026 sur leurs informations personnelles ?
Les utilisateurs ont aujourd’hui quelques outils pour garder le contrôle sur leur vie numérique. Quand on choisit un service cloud, quelques réflexes simples permettent de mettre en place une première couche de protection : bien vérifier les conditions d’utilisation avant de s’inscrire, s’assurer du lieu d’hébergement du service, utiliser un mot de passe solide et unique, opter pour une authentification 2FA…
L’utilisateur européen n’est, de plus, pas seul face aux géants américains : il a à ses côtés le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), une loi qui oblige les entreprises à être transparentes sur l’utilisation qu’elles font des données et lui donne le droit de les consulter, de les corriger ou de les effacer. Encore faut-il bien sûr, que ces entreprises acceptent de jouer le jeu.
Chiffrement, hébergement et législation : les trois critères essentiels à rechercher dans une solution cloud
Pour choisir une solution cloud digne de confiance, vous devez avoir plusieurs questions à l’esprit :
- Les données sont-elles bien chiffrées ? Quel est le niveau de sécurité proposé ?
- Quelle est la localisation des serveurs ? Les informations seront-elles bien soumises au droit européen ? L’hébergement protège-t-il réellement les données, ou le fournisseur reste-t-il soumis au US Cloud Act malgré une localisation des serveurs en Europe ?
- Quel usage fait le fournisseur de vos informations : les revend-il ? Les utilise-t-il à des fins publicitaires ? Est-il soumis à une législation intrusive ?
Il est impératif de faire le tour de ces questions pour pouvoir trier le bon grain de l’ivraie et trouver un service véritablement fiable.
kDrive, une alternative européenne fiable au service de vos données
Sécurisée, éco-responsable et respectueuse de la vie privée, kDrive d’Infomaniak est l’alternative parfaite pour tous ceux qui veulent dire adieu à Google Drive et aux autres solutions américaines. On vous explique pourquoi.
Une solution cloud souveraine, respectueuse de la vie privée
Depuis 1994, l'entreprise suisse et indépendante Infomaniak a su se tisser une solide réputation dans le domaine de la confidentialité. Elle a mis au point kDrive, un service de stockage cloud qui répond précisément aux critères évoqués ci-dessus.
Basée sur un modèle économique sans aucune publicité, Infomaniak ne revend ni n'analyse les données de ses utilisateurs. Cette société héberge les données 100% en Suisse, dans des centres de données hautement sécurisés, détenus et opérés par Infomaniak, sous juridiction suisse exclusive.
Cerise sur le gâteau, cette infrastructure se distingue aussi sur le plan environnemental : le nouveau centre de données D4 récupère 100% de la chaleur produite par ses serveurs pour contribuer au chauffage de plus de 6000 foyers genevois. Infomaniak met également la documentation de ce datacenter à disposition en open source, dans une logique de transparence technique.
La solution kDrive est conforme au RGPD et à la LPD, ce qui permet aux utilisateurs de garder un contrôle étendu sur leurs informations personnelles. Les données sont hébergées exclusivement en Suisse, dans des infrastructures maîtrisées de bout en bout par Infomaniak, ce qui les place hors du champ du Cloud Act américain. Elles bénéficient, de plus, d'une triple redondance de sauvegardes.
La solution kDrive est conforme au RGPD et à la LPD, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir un contrôle étendu sur leurs informations personnelles. Les données bénéficient, de plus, d’une triple redondance de sauvegardes.
Une offre complète et accessible pour tous les utilisateurs
Pensé aussi bien pour les particuliers que les professionnels, le stockage kDrive est inclus dans l’écosystème de productivité my kSuite. Ce cloud propose de nombreuses fonctionnalités utiles :
- Transfert facilité de documents avec protection par mot de passe ;
- Boîtes de dépôt et dossiers de partage ;
- Édition collaborative des documents Word, Excel et PowerPoint grâce aux applications Docs, Grids et Presentations d’OnlyOffice ;
- Synchronisation multi-appareils ;
- Historique de versions ;
- Gestion des droits d’accès ;
- Fonctions IA et bien plus encore.
KDrive est, de plus, accessible aussi bien sur ordinateur (Windows, macOS, Linux) que sur smartphone et tablette (Android, iOS, iPadOS).
Cette solution est dotée d’une offre gratuite : 15 Go sont fournis pour tous ceux qui veulent essayer le service (en plus de 20 Go de stockage mail). Ceux qui souhaitent accéder à davantage d’espace de stockage peuvent opter pour les offres payantes, à partir de 4,99 euros par mois pour 3 To (en tarification annuelle). Si vous utilisez Dropbox ou OneDrive, un processus de migration automatique est notamment compris.
En 2026, choisir un service cloud sécurisé et respectueux de la vie privée est essentiel. Si vous souhaitez allier confidentialité et souveraineté personnelle, opter pour kDrive vous donnera les clés pour reprendre la main sur vos données.
Envie de tester ? Créez dès aujourd’hui un compte Infomaniak gratuit et bénéficiez de 15 Go gratuits au sein de kDrive.
- mood15 Go d'espace gratuit
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse